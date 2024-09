On a essayé de comprendre ce qu'apporte le Renault Symbioz sur 1 800 km

Renault n’a pas fini de construire la gamme du Symbioz. Outre une nouvelle finition « Evolution » positionnée au-dessous des niveaux « Techno », « Esprit Alpine » et « Iconic » qui vient de s’ajouter, le SUV doit ajouter deux autres motorisations thermiques à hybridation légère au-dessus du bloc actuel de 145 chevaux (qui feront baisser le prix de base « aux alentours des 30 000€ »). Ces blocs arriveront au catalogue dans le courant de l’année 2025.

Quid de la gamme Renault en elle-même ? Il y a quelques jours, les communicants du constructeur au losange ont précisé que l’Arkana « continuera sa commercialisation en Europe et d’autres marchés » en 2025. Cette précision est donnée alors qu’on pensait que l’Arkana allait disparaître très tôt, le modèle étant fabriqué en Corée du Sud dans une usine où le nouvel actionnaire majoritaire Geely était supposé récupérer les lignes de production pour assembler d’autres modèles locaux. Pour l’instant, on ne sait donc toujours pas si le Symbioz va remplacer à moyen terme l’Arkana. Et on est très curieux de connaître la répartition des ventes entre le Symbioz, l’Arkana et l’Austral pendant la période de cohabitation entre ces trois modèles sur le marché. En 2023 en France, il s’est vendu 29 894 Austral contre 29 607 Arkana. Le petit Captur était loin devant avec ses 47 569 unités écoulées. Mais les Peugeot 2008 et 3008 ont fait encore mieux avec respectivement 49 344 et 30 370 exemplaires vendus.