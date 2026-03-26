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Le futur Ford Transit City aura-t-il droit de cité ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Richard Pizzol

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La famille des Ford Transit s’agrandit avec le City, un fourgon moyen entièrement électrique et… entièrement chinois. D’où son arrivée très incertaine sur le marché français…

Le futur Ford Transit City aura-t-il droit de cité ?
Le Ford Transit City doit arriver sur le marché en fin d’année.

Ford se prépare à lancer sur le marché un nouveau fourgon, qui viendra agrandir la famille des utilitaires Transit. Le City, c’est son nom, devrait faire son apparition en fin d’année. Il s’agit d’un fourgon moyen électrique à peu près comme les autres même si son design avant trahi un peu ses origines : s’il est badgé Ford, c’est un produit totalement chinois, entièrement réalisé par le groupe JMC et importé en Europe tel quel.
Trois silhouettes sont au menu : L1H1, L2H2 et châssis cabine. Sur les fourgons, le volume utile peut atteindre 8,5 m3 et la charge utile maximale est de 1 275 kilos. Sur la plus grande version, L2H2, la longueur utile est supérieure à 3 mètres et l’espace de chargement est suffisamment vaste pour accueillir trois Europalettes.

Le City est en fait un véhicule chinois avec un logo Ford.
Le City est en fait un véhicule chinois avec un logo Ford.

Ce Transit City est doté d’une batterie LFP (lithium fer phosphate) d’une capacité de 56 kWh. Le moteur affiche une puissance de 110 kW, soit environ 150 chevaux. Quant à l’autonomie, elle est annoncée à 254 kilomètres au maximum.
Pour faire le plein, le 11 kW permettra une recharge de 10 à 80 % en environ 4 h 30. L’option recharge rapide, en courant continu de 87 kW en puissance maximale, permettra cette même recharge en 33 minutes. Un gain d’autonomie de 50 kilomètres pourra se faire en 10 minutes.

Intéressant châssis-cabine

Les premières informations sur ce nouveau Transit n’apportent aucune précision de dimensions notamment, pas de longueur, ni de hauteur. Il y a tout de même fort à parier que ce City est assez proche sur le papier du Transit Custom. Plus simple et moins performant, probablement moins cher, ce City deviendrait donc un concurrent assez direct du Custom… Reste que le Transit City en version châssis-cabine est vraiment intéressant puisque cette proposition n’existe pas sur le Custom.

Le châssis-cabine, une nouveauté pour Ford sur ce segment.
Le châssis-cabine, une nouveauté pour Ford sur ce segment.

En tout cas, rien ne dit que le City aura droit de cité en France… Même s'il s'appelle Ford, ce nouveau City est un produit totalement chinois. Donc, mauvaise note annoncée à l’éco-score qui, comme son nom le laisse deviner, est une note décernée aux véhicules électriques en fonction de divers critères comme le lieu de fabrication ou les caractéristiques de la batterie. Cette note conditionne l’accès aux bonus et aides diverses. Fabriqué en Chine avec des composants chinois, le Transit City se condamne quelque peu sur des marchés comme le nôtre, où il serait finalement mal placé en prix et sans intérêt commercial pour Ford France. Clairement, rien ne dit pour l’instant que le City viendra chez nous.

Pas sûr que cet utilitaire fasse son apparition sur le marché français.
Pas sûr que cet utilitaire fasse son apparition sur le marché français.

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