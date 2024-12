Le nouveau Hyundai Palisade, c'est vraiment l'Amérique

Hyundai vient de dévoiler le Ioniq 9, un gigantesque SUV électrique à sept places mesurant 5,06 mètres de long et équipé de batteries encore plus grosses que celles de son cousin le Kia EV 9. Mais chez le constructeur coréen, un nouveau grand SUV peut en cacher un autre : positionné au sommet de la gamme de l’autre côté de l’Atlantique et en Corée du Sud, le gigantesque Palisade passe à une toute nouvelle mouture.

Hyundai ne dévoile pour l’instant pas d’informations techniques détaillées au sujet de ce nouveau monstre routier, dont la longueur devrait dépasser les cinq mètres. Il affiche en tout cas une face avant assez massive et verticale, avec un profil rappelant un peu le récent Santa Fe (qui paraîtra sans doute tout petit à côté de lui).

Son habitacle pourra accueillir jusqu’à neuf personnes comme les autres énormes SUV du marché américain (Chevrolet Suburban…) et sa planche de bord paraît assez luxueuse dans ces premières images. Elle adopte une architecture similaire à celles des autres modèles de Hyundai, avec deux écrans de 12,3 pouces.

Thermique et hybride

Il faudra attendre un peu plus pour connaître le détail des moteurs de la bête, mais le nouveau Palisade devrait laisser le choix entre un gros V6 bi-turbo de 3,5 litres et un bloc 2,5 litres à quatre cylindres hybride. Il n’est a priori pas conçu pour le marché européen où le Santa Fe demeurera le plus SUV thermique du constructeur.