Le palmarès des ventes de l’été sur le marché des flottes

Dans un marché entreprises encore fragilisé par les conséquences de la crise sanitaire (- 8 % depuis janvier par rapport à 2019), les constructeurs savent qu’ils doivent se mobiliser constamment pour maintenir ou intégrer leurs voitures parmi l’élite du marché B2B. Cette mobilisation apparaît d’autant plus nécessaire que le match entre les différentes carburations n’a jamais été aussi acharné sur le segment des VP. On assiste en effet à une redistribution des cartes soutenue depuis juin 2020. L’essence et le diesel confirment leur perte de vitesse mois après mois au profit des motorisations alternatives, qui enregistrent quant à elle une croissance insolente, à trois chiffres.

Les parts de marché* des principales sources d’énergie au cumul des huit derniers mois sont les suivantes : 37,6 % pour le Diesel, 29,8 % pour l’essence, 25,8 % pour les hybrides (dont 13 % pour les rechargeables) et 5,7 % pour les 100 % électriques.

Derrière ces pourcentages et au-delà de ce rééquilibrage en cours, intéressons-nous aux modèles qui ont marqué l’été 2021, aux écarts parfois serrés entre les volumes d’immatriculations, au positionnement des best-sellers historiques, à l’entrée en lice des petits nouveaux.

Stellantis a trusté le top 5 des voitures diesel distribuées aux pros

Au cours des deux derniers mois, Stellantis a signé un carton plein chez les VP diesel. Le groupe français a placé huit de ses voitures parmi les dix premières sur cette carburation, accaparant même le top 5 dans son ensemble.

C’est le Peugeot 3008 qui a dominé le segment avec 2 095 immatriculations recensées sur la période estivale. Le modèle a été talonné par son petit frère 2008 (2e avec 1 907 unités) tandis que la cousine Citroën C3 s’est classée 3e, devançant la compacte 308 et l’autre SUV au lion Peugeot 5008.

Dans ce contexte, le grand rival Renault s’est contenté de jouer les arbitres, se classant 8e avec sa Mégane, qui totalise 561 prises sur juillet-août.

Notez que Volkswagen a été l’unique marque étrangère active dans ce top 10 des VP diesel les plus distribuées aux pros durant l’été. Le valeureux Tiguan a fait preuve d’une vraie régularité, s’octroyant la 7e position au cumul des deux mois, avec un volume global de 709 livraisons.

La Renault Clio a remporté le match des modèles essence

Chez les VP essence, l’écurie Stellantis a encore fait parler d’elle. Elle s’est distinguée en termes de volume bimestriel, installant entre autres les Peugeot 208, 308, 2008 et Citroën C3 dans les premières de cordée.

Ce tour de force n’a pas empêché la marque au losange de tirer son épingle du jeu. Renault s’est en effet illustré avec sa Twingo (8e au cumul des deux mois) mais surtout, s’est s’imposé de loin avec sa Clio. Le best-seller de cinquième génération, d’abord distancé d’un cheveu en juillet, a réalisé ensuite un meilleur mois d’août que la Peugeot 208, clôturant ainsi l’exercice avec 2 414 nouvelles immatriculations, contre 1 766 pour l’égérie au lion.

Le top 10 des VP essence a consacré en outre deux marques étrangères, soit une de plus que chez les VP diesel. Volkswagen a écoulé 422 unités de sa Polo VI sur l’ensemble des huit semaines. Pendant ce temps, Mini a récolté 133 suffrages avec sa Mini III.

Hybrides : le Peugeot 3008, la Toyota Yaris et le Hyundai Tucson sur le podium

Lorsque l’on observe le classement AAA Data des immatriculations de voitures hybrides (full-hybrides, hybrides rechargeables et hybrides légers), on constate d’abord la grande diversité de marques représentées.

À l’exception du Peugeot 3008 qui s’impose aussi dans cette catégorie avec 1 321 exemplaires, mais aussi du Renault Captur (5e) ou du Citroën C5 Aircross (10e), ce sont précisément les firmes étrangères qui ont été le plus visibles, contrairement aux tops 10 essence et diesel.

On retiendra notamment les performances estivales de la Toyota Yaris (2e avec 1 170 unités) et du Hyundai Tucson (3e avec 1 108 suffrages). On notera également la belle dynamique du BMW X3 qui s’est classé 6e, ou encore les bons résultats de Ford, avec son Puma.

La Renault Zoé, la Peugeot 208 et la Tesla Model 3 ont animé les ventes 100 % électriques

À l’image des motorisations hybrides, les mécaniques 100 % électriques ont rassemblé une large variété de marques et de modèles au service de la cible affaires.

Pionnière du genre, largement en tête durant des années sur le segment des voitures zéro émission, la Renault Zoé doit désormais composer avec la concurrence. Elle a occupé néanmoins la pole position cet été avec 540 immatriculations, devançant de peu la Peugeot e-208, 2e avec un total de 481 exemplaires.

Le constructeur californien Tesla s’est très bien comporté lui aussi, s’adjugeant la victoire d’étape en août et la 3e place au général avec sa Model 3 (440 exemplaires). Il faut souligner parallèlement le score de la Mini Electric (4e), la présence de Volkswagen avec son ID.3 (8e) et la percée du SUV chinois MG ZS (9e avec 78 unités) dans cette partie haute du tableau électrique.

* Statistiques sur les parts de marché recueillies auprès de l’Arval Mobility Observatory.

Bilan estival, par type d’énergie, des immatriculations de VP neuves dans les flottes entre le 1er juillet et le 31 août. Source AAA Data

DIESEL















ESSENCE Rang Modèles Ventes Rang Modèles Ventes 1 Peugeot 3008 2.095 1 Renault Clio 2.414 2 Peugeot 2008 1.907 2 Peugeot 208 1.766 3 Citroën C3 1.734 3 Citroën C3 1.585 4 Peugeot 308 1.256 4 Peugeot 308 1.036 5 Peugeot 5008 1.137 5 Peugeot 2008 1.024 6 Peugeot 208 786 6 Peugeot 5008 828 7 Volkswagen Tiguan 709 7 Peugeot 3008 788 8 Renault Mégane 561 8 Renault Twingo 653 9 Citroën C5 Aircross 401 9 Volkswagen Polo 422 10 Citroën C4 SpaceTourer 336 10 Renault Captur 133

---