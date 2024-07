Le Suzuki Vitara (re)restylé ne dévoile pas encore ses prix

Concurrent des Renault Captur et autres Peugeot 2008, le Suzuki Vitara de quatrième génération a été lancé sur le marché en 2015. Il avait déjà reçu un restylage en 2018 et vient d’en subir un autre, un peu plus profond cette fois. Sa face avant évolue un peu plus nettement avec une calandre inédite, des optiques redessinées et des boucliers au dessin différent. A l’intérieur, il reçoit aussi un nouvel écran tactile de 9 pouces sur le haut de sa console centrale. Rien de très impressionnant, cependant, par rapport à ses concurrents les mieux dotés en la matière.

Alors qu’on attend toujours de connaître les prix français de ce Vitara restylé pour la seconde fois, Suzuki France donne quelques informations complémentaires à son sujet. Comme nous le savions déjà, il sera proposé avec la motorisation essence de 1,4 litre développant 129 chevaux à hybridation légère 48 volts et le 1,5 litre essence hybride de 115 chevaux. Comme nous le savions aussi, l’engin est compatible avec l’évolution GSR2 des normes européennes, obligeant le constructeur japonais à équiper en série la voiture d’aides comme les radars de recul, le système de détection de somnolence, une version améliorée du système d’aide au freinage d’urgence. Suzuki en profite pour améliorer aussi le régulateur de vitesse adaptatif, le système d’aide au maintien dans la voie et les dispositifs de détection des piétons et autres véhicules.

Deux nouvelles couleurs

Du côté des couleurs, le Suzuki Vitara restylé inaugurera deux nouvelles teintes de carrosserie : le Sphere Blue Pearl avec toit Cosmic Black Pearl métallisé, mais aussi le Titan Dark Gray métallisé.

Le Suzuki Vitara démarre actuellement à 24 990€ en France, cette variante restylée devrait donc logiquement dépasser légèrement ce chiffre. Il se retrouvera en concurrence avec des Dacia Duster et autres Citroën C3 Aircross plus abordables que lui, même s’il pourra toujours compter sur sa transmission intégrale optionnelle pour faire la différence (rappelons tout de même que le Duster la propose aussi).