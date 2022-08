Le Top 10 des SUV urbains à moteur essence qui consomment le moins

La catégorie des SUV urbains est l’une des plus dynamiques. De très nombreuses marques y sont représentées par un, ou plusieurs modèles. C’est aussi une catégorie plébiscitée par de nombreux automobilistes comme en témoigne le classement des véhicules les plus vendus en France où les Peugeot 2008 et Renault Captur monopolisent la tête des ventes de SUV.

Une catégorie appréciée des constructeurs et du public

Par rapport aux modèles compacts, les SUV citadins affichent un gabarit plus réduit, ne dépassant pas, sauf pour un ou deux modèles, les 4,30 m de long. Sous leur capot alors que l’on note l’arrivée de motorisations électriques (DS3 Crossback E-Tense, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, smart #1) ou hybride (Renault Captur E-Tech, Toyota Yaris Cross 116h Hybride) on constate la disparition progressive des moteurs diesels. Ce sont les blocs essence qui mènent désormais la danse et parmi eux, ceux qui affichent une puissance de 100 à 120 ch permettent de disposer d’un véhicule polyvalent capable de se déplacer sans problème, en ville comme sur autoroute.

Blocs essence de 100 à 120 ch, de quoi affronter tous les types de parcours

Ce sont donc des SUV urbains équipés de blocs essence de 100 à 120 ch que nous avons choisis pour animer ce nouveau Top 10. Afin de savoir quels sont les SUV urbains équipés de ce type de moteur qui se révèlent les plus sobres, nous nous sommes servis de la nouvelle norme de mesure de la consommation, la norme WLTP (Worlwide harmonised Light vehicle Test Procedure). Par rapport à l’ancienne norme NEDC, la norme WLTP permet d’obtenir des résultats plus proches d’une conduite réelle. Ainsi la nouvelle norme WLTP prend en compte les spécifications de chaque véhicule en incluant l’ensemble de ses équipements en option. De même, il y a un allongement de la durée et de la distance parcourue lors des cycles d’homologation, le comportement de conduite et plus nerveux et réaliste, les essais sont réalisés à des vitesses plus élevées. Ce qui fait que par rapport à la norme NEDC, une motorisation mesurée avec la norme WLTP donnera comme résultat une consommation plus importante, plus conforme à la réalité. De plus, les mesures étant réalisées en respectant la même procédure d’homologation, on peut comparer plusieurs modèles en toute connaissance de cause.

La norme WLTP comme référence

Dans notre Top 10 des SUV urbains à moteur essence qui consomment le moins, nous avons pris comme référence la consommation mixte des modèles d’entrée de gamme (finition la plus basse). Pour départager les éventuels ex aequo, nous avons pris en compte la consommation à basse vitesse (qui est proche d’une consommation en ville). Rappelons que, malgré une norme plus proche de la réalité, en conduite de tous les jours la consommation est souvent plus importante que celle indiquée dans les fiches techniques des constructeurs.

Au fil du temps, le classement de ce Top 10 pourrait bien évoluer, car la catégorie des SUV urbains va s’élargir avec l’arrivée de nouveaux participants comme les Mitsubishi ASX (cousin technique du Renault Captur), les petits SUV de Jeep, Fiat et Alfa Romeo…