« Le véhicule électrique d’occasion reconditionné, une alternative crédible et responsable pour les entreprises », soutient Nicolas Fragne, président fondateur de Backliz

Positionné comme le Back Market (modèle avoué) du véhicule électrique d'occasion, Backliz reconditionne les voitures électriques, pour une remise en état quasi neuf. La batterie est bien évidemment vérifiée et un certificat vient attester de sa performance. Une démarche qui a séduit « les entreprises soucieuses d’abaisser leur impact carbone » comme l’explique Nicolas Fragne, président fondateur de Backliz.

Le reconditionnement

« Ce n’est pas un coup d’aspirateur. C’est un vrai reconditionnement, certifié, tracé, contrôlé. Nous effectuons plus de 70 points de contrôle Les voitures bénéficient de réparations extérieures (réfection des jantes et de la carrosserie si besoin, remplacement des pneumatiques et des plaquettes de frein, etc.) et intérieures (réfection des sièges, remplacement des tapis, vérification du filtre d’habitacle, dégraissage, mise à jour des logiciels, etc.). Nous nous sommes inspirés de ce que fait Back Market sur l'électronique. Nous avons la même démarche qu'eux ou que Renault avec Renew, sauf que nous avons choisi de le faire sur du 100 % électrique. »

Les batteries

« L'ensemble de notre démarche est audité par un cabinet agréé par l’ADEME. Aujourd'hui, tous nos véhicules bénéficient d’une mesure certifiée de SOH (capacité réelle) de la batterie. Nos véhicules, âgés d'environ 2 à 3 ans et affichent généralement moins de 40 000 km. Sur l’ensemble de notre offre, nous avons mesuré que les batteries disposent encore de 92 % d'efficience. Nous allons voir comment les choses évoluent lorsqu'e nous aurons des retours de location. Mais nous avons déjà fait des mesures sur des véhicules un peu plus âgés et on voit qu'en fait la batterie globalement tient bien. »

L’impact carbone

« C’est là que le modèle prend tout son sens. Un véhicule électrique neuf, émet à la fabrication environ deux à trois fois plus de CO₂ que son équivalent thermique. D’après nos calculs une e-208 électrique atteint une forme de neutralité carbone autour de 35 000 km. L’enjeu environnemental, c’est de prolonger la vie des véhicules déjà produits afin d’en améliorer le bilan carbone. Avec notre modèle de VEO reconditionnées, Backliz permet de générer jusqu'à 95 % d'émissions carbone en moins par rapport à leur équivalent neuf. »

L’approvisionnement

« Nous achetons nos voitures à des grands loueurs ou à des concessionnaires. Par exemple, on a récemment récupéré plusieurs e-208 chez un concessionnaire Peugeot. Le marché du VE d’occasion est encore très petit – autour de 2 % NDLR – mais il existe. Avec l’instauration du score environnemental nous privilégions des marques et des modèles fabriqués en Europe. »

Les garanties

« La garantie court pendant toute la durée de la location. Notre société prend en charge la garantie constructeur comme pour un véhicule neuf. Toute la remise à neuf s’accompagne de services optionnels complémentaires : ajustement de la durée et du kilométrage de location, possibilité de restitution anticipée ou encore une garantie, assistance, entretien. »

Les clients

« À la base, nous pensions cibler des particuliers ou des pros primo-accédants à l’électrique. Finalement, ce sont les grands groupes dotés d’une vraie stratégie RSE qui ont été les premiers à venir vers nous comme EDF, Servair ou encore Norauto. Les contrats portent sur des périodes de 42 mois et 85 000 km pour la très grande majorité. Il y a une vraie évolution des mœurs et cet argument environnemental compte réellement pour les entreprises avec en plus l'intérêt économique d’un loyer inférieur d'environ 15 % à celui de son équivalent neuf. »

Les perspectives

« Nous avons livré environ 300 véhicules cette année, contre 140 l’an dernier. On démarre une offre utilitaire avec des Citroën ë-Berlingo ou Peugeot e-Partner. Notre objectif à court terme est d'atteindre les 1 000 véhicules par an. L’entreprise est rentable, nous avons le soutien d’un grand groupe bancaire, et aucun frein technique. Notre seul enjeu, c’est de croître sans sacrifier la qualité. »