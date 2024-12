Les citadines françaises deviennent les reines du marché européen !

La cousine roumaine low-cost de la Renault Clio s’apprête donc à devenir la voiture neuve la plus vendue du marché européen en 2024, comme nous venons de le voir dans les chiffres de vente des 11 premiers mois de l’année dévoilés par Data Force.

Et plus généralement, c’est la domination des marques françaises dans la catégorie des citadines qui impressionne quand on lit ce classement des voitures les plus vendues sur le Vieux continent. Outre la Dacia Sandero solidement installée en tête (247 210 exemplaires écoulés de janvier jusqu’en novembre 2024), on trouve aussi la Renault Clio en troisième position derrière la Golf (195 546 unités écoulées) et la Peugeot 208 en cinquième position derrière le T-Roc (183 233). Les autres citadines sont loin : la Toyota Yaris est 10ème avec ses 165 040 exemplaires vendus, la Citroën C3 (14ème) s’en sort pas trop mal avec ses 150 413 unités écoulées malgré son grand âge alors que sa cousine l’Opel Corsa la suit de près (150 212). La Volkswagen Polo n’est que 20ème (125 817) et la Fiat Panda, plutôt à ranger dans la catégorie des microcitadines, se défend avec 114 262 unités écoulées.

Stellantis très bien placé

La Skoda Fabia (29ème) fait elle aussi bonne figure avec ses 97 073 exemplaires distribués et la Seat Ibiza apparaît en 46ème position avec 79 161 unités vendues. D’après ce classement, c’est le groupe Stellantis qui domine assez largement la catégorie des petites voitures urbaines puisqu’on dénombre environ 600 000 autos de ce genre au total (en comptant la Fiat Panda) contre 445 000 pour le groupe Renault (en comptant la Dacia Sandero) et 300 000 pour le groupe Volkswagen.

Rappelons qu’en France, la Renault Clio et la Peugeot 208 se livrent un duel très serré. On connaîtra les résultats de cette lutte dès demain !