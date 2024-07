Les constructeurs allemands n’abandonnent pas le moteur thermique !

Pour tous les constructeurs qui vendent en Europe, le passage au « tout électrique » est acté. C’est en 2035 que les autos neuves à moteur thermique ne pourront plus être vendues en Europe. Plus on s’approchera de cette date plus les constructeurs vont élargir leur gamme de voitures électriques et limiter le plus possible leur production de voitures thermiques. Si certains constructeurs comptent sur l’hydrogène ou les carburants synthétiques pour alimenter leurs moteurs à explosion, cela ne devrait concerner (à condition que ce soit autorisé après 2035) qu’un très petit nombre de véhicules.

Les constructeurs sont inquiets, car en ce moment les ventes de véhicules électriques stagnent, ainsi en France sur les six premiers mois de l’année, elles sont à 17 %, le même pourcentage que l’année 2023. Face à cette stagnation voire régression des ventes, la marque Audi a d’ailleurs récemment indiqué vouloir fermer l’usine « Audi Brussels » de Forest en Belgique d’ici la fin de 2025. Une usine qui produit l’Audi Q8e-tron qui souffre de la baisse des commandes dans le segment électrique haut de gamme. Cela ne condamnerait pas l’Audi Q8e-tron pour autant puisque la marque aux anneaux envisagerait de transférer la production en Chine et au Mexique.

Des véhicules électriques qui se transforment soudain en hybride

Afin d’éviter de réduire leur production et leurs ventes, les constructeurs envisagent de poursuivre la production de véhicules à moteurs thermiques plus longtemps qu’ils ne l’auraient souhaité. Mais aussi certains véhicules nés pour n’être qu’électriques se sont vus affubler d’un moteur thermique électrifié. Ainsi chez Stellantis, alors que le Jeep Avenger ne devait être vendu qu’en électrique en France, ce modèle a adopté un bloc thermique e-hybrid de 100 ch (un moteur proposé en Espagne et Italie dès le début), la Fiat 500e va elle aussi passer à la motorisation mild-hybrid la marque précisant que la future « Fiat 500 Ibrida » est prévue entre fin 2025 et début 2026, tandis que le SUV Fiat 600e existe depuis peu en Fiat 600 Hybrid.

Conserver les thermiques tout en investissant dans l’électrique

Pour d’autres constructeurs, ce passage au « tout électrique » va se faire en deux étapes, c’est le cas des constructeurs allemands qui ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Ainsi certains d’entre eux choisissent de conserver le plus longtemps possible leur offre thermique en la modernisant par un restylage. À noter que les constructeurs français n’envisagent pas autre chose, c’est le cas de Renault où les Clio et Captur survivront à l’arrivée des nouvelles R5 et R4.

Multiplier les restylages pour les voitures thermiques

Pour les marques allemandes cette poursuite de la commercialisation des moteurs thermiques devrait se poursuivre jusqu'en 2030 voire 2035. Ainsi Mercedes va redonner, après celui de 2023, un nouveau coup de jeune à ses Mercedes GLE et GLS. Audi lance la nouvelle Audi A5 (elle remplace l’A4) qui est dévoilée aujourd’hui, la marque va aussi officialiser les nouveaux SUV Audi Q3 et Audi Q5 avec des motorisations thermiques électrifiées, alors que par ailleurs le constructeur d’Ingolstadt élargit son offre électrique avec le nouveau Q6e-tron et sa déclinaison Q6e-tron Sportback, le futur Q2e-tron et les futures Audi A6 et Audi A8… Cette conservation des voitures thermiques pourrait s’accompagner d’une réduction de l’offre de motorisation. Afin de ne conserver que les blocs les plus « vertueux » qui seront à coup sûr électrifiés.