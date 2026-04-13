Lancia Ypsilon et Renault 5 E-Tech, les beaux quartiers sont leur terrain de jeu

GUIDE D’ACHAT – La nouvelle Renault 5 foçnctionne à l'électricité et elle est arrivée sur le marché l’an dernier. Avec la version de 95 ch qui vient d’être dévoilée, la gamme de la citadine du Losange est désormais complète. C’est donc le bon moment pour vous présenter un guide d’achat de la Renault 5 E-Tech électrique.