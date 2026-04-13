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Lancia Ypsilon et Renault 5 E-Tech, les beaux quartiers sont leur terrain de jeu

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

15  

4. Les fiches techniques des Lancia Ypsilon Elettrica 156 ch et Renault 5 E-Tech 150 ch Autonomie Confort

 

Lancia Ypsilon et Renault 5 E-Tech, les beaux quartiers sont leur terrain de jeu

Les chiffres clés

Lancia Ypsilon 4 IV ELETTRICA 156 LX 51 KWH Renault R5 (2e Generation) II E-TECH ELECTRIQUE 150 AUTONOMIE CONFORT ROLAND-GARROS 52 KWH
Généralités    
Finition LX ROLAND-GARROS
Date de commercialisation 04/07/2024 02/04/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 160 000 km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 96 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,07 m 3,92 m
Largeur sans rétros 1,75 m 1,80 m
Hauteur 1,43 m 1,49 m
Empattement 2,54 m 2,54 m
Volume de coffre mini 309 L 277 L
Volume de coffre maxi 1 118 L 959 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 561 Kg 1 524 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Electrique Electrique
Puissance fiscale 4 CV 5 CV
Couple 260 Nm 245 Nm
Puissance moteur 156 ch|trs/min 150 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 419 km 409 km
Capacité batterie 54 kWh 52 kWh
Type batterie Lithium-ion Li Lithium-ion Li
Performances / consommation    
Vitesse maximum 150 km/h 150 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.2 s 8 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp) 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO -4000
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