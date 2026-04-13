Lancia Ypsilon et Renault 5 E-Tech, les beaux quartiers sont leur terrain de jeu
4. Les fiches techniques des Lancia Ypsilon Elettrica 156 ch et Renault 5 E-Tech 150 ch Autonomie Confort
Les chiffres clés
|Lancia Ypsilon 4 IV ELETTRICA 156 LX 51 KWH
|Renault R5 (2e Generation) II E-TECH ELECTRIQUE 150 AUTONOMIE CONFORT ROLAND-GARROS 52 KWH
|Généralités
|Finition
|LX
|ROLAND-GARROS
|Date de commercialisation
|04/07/2024
|02/04/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|160 000 km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|96 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,07 m
|3,92 m
|Largeur sans rétros
|1,75 m
|1,80 m
|Hauteur
|1,43 m
|1,49 m
|Empattement
|2,54 m
|2,54 m
|Volume de coffre mini
|309 L
|277 L
|Volume de coffre maxi
|1 118 L
|959 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 561 Kg
|1 524 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Electrique
|Puissance fiscale
|4 CV
|5 CV
|Couple
|260 Nm
|245 Nm
|Puissance moteur
|156 ch|trs/min
|150 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|419 km
|409 km
|Capacité batterie
|54 kWh
|52 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|150 km/h
|150 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.2 s
|8 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
|-4000
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