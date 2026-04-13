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Lancia Ypsilon et Renault 5 E-Tech, les beaux quartiers sont leur terrain de jeu

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

16  

3. Jeu, set et match pour la Renault 5

 

Lancia Ypsilon et Renault 5 E-Tech, les beaux quartiers sont leur terrain de jeu

Durant cette confrontation, ces deux citadines chics se sont rendues coup sur coup et, jusqu’au dernier moment, l’issue semblait incertaine. Mais grâce à quelques atouts ciblés, surtout dus au fait qu’elle soit basée sur une plateforme spécifiquement électrique, la Renault l’emporte finalement d’une courte tête.

Lancia Ypsilon Elettrica 156 ch LX Renault 5 E-Tech Autonomie Confort 150 ch Roland Garros
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
  • 6.4
 
Pratique
  • 5.08
  • 5.08
  • 5.08
  • 5.08
  • 5.08
  • 5.17
  • 5.17
  • 5.17
  • 5.17
  • 5.17
 
Rapport prix/équipements
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Sur la route
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.57
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
  • 7.43
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Autonomie
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 12,6 /20 13 /20
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