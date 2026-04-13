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Lancia Ypsilon et Renault 5 E-Tech, les beaux quartiers sont leur terrain de jeu

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Cedric Morancais

18  

2. Sur route : la Lancia est plus vivante

 

Lancia Ypsilon et Renault 5 E-Tech, les beaux quartiers sont leur terrain de jeu

Tout au long de son histoire, Lancia a toujours tenté de marier, avec plus ou moins de succès, le luxe et la sportivité. En ce qui concerne le premier point, la nouvelle Ypsilon réussit, comme nous pu le voir précédemment, plutôt son coup. Pour qu’il en soit de même à propos du second, les ingénieurs italiens se sont penchés, notamment, sur la direction.

Bien sûr, cette Ypsilon Elettrica n’a rien à voir avec les GTI de la grande époque. Toutefois, il faut reconnaître que cette citadine adore quitter les centres-villes. La direction précise, le volant qui tombe bien en mains et qui semble en prise directe avec les roues avant, et la précision du train incitent à enchaîner les courbes à bonne allure. Et aucun risque que le train arrière vienne jouer les trublions : il est scotché au bitume. Le couple du moteur aide également à rendre la conduite de cette Lancia des plus vivantes.

Même en version électrique, l’Ypsilon est un régal à conduire. Sur ce point, elle est conforme à la réputation du constructeur.
Même en version électrique, l’Ypsilon est un régal à conduire. Sur ce point, elle est conforme à la réputation du constructeur.

Prendre, dans la foulée, le volant de la Renault 5 entraîne une petite déception. Pourtant, à de nombreuses reprises, nous avons, à juste titre, loué la vivacité de la petite Renault et l’agrément de conduite qu’elle délivre. Mais, face à la Lancia, la position de conduite plus verticale, la direction qui semble un peu floue et le train avant un peu plus fainéant que celui de l’italienne lui font perdre des points. Les accélérations sont pourtant bien là et le comportement routier reste au-dessus de tout soupçon.

Et puis la Roland Garros se fait pardonner par un confort globalement meilleur. Un bilan à mettre, principalement, au crédit des sièges moelleux et des suspensions plus tolérantes (mais qui conduisent à un peu plus de roulis en courbe). La Lancia affiche, elle aussi, un bilan en matière de confort plutôt flatteur, mais sa capacité à absorber les déformations brutales, telles que les nids-de-poule, de la chaussée est moins moindre que celle de sa rivale.

Moins dynamique que la Lancia, Le Renault 5 E-Tech est, en revanche, plus confortable.
Moins dynamique que la Lancia, Le Renault 5 E-Tech est, en revanche, plus confortable.

Mais l’italienne reprend l’avantage au chapitre de l’autonomie. Durant notre essai, le dieu Météo avait décidé de mettre à mal nos deux autos. Vents violents, pluie fournie et température à peine supérieure à 10° sont autant d’éléments qui imposent des arrêts recharge rapprochés. À ce petit jeu, la Lancia s’en sort mieux que la Renault, avec, sur un parcours varié, une autonomie de 230 km, là où la française ne parvenait pas à atteindre les 200 km. Dans des conditions plus "normales’’, nos relevés font état d’une autonomie moyenne de 320 km pour l’italienne et de 340 km pour la française.

Une fois revenue dans leur élément naturel, c’est-à-dire la ville, notre duo de protagonistes fait état de l’ensemble de ses talents. Les directions douces et les gabarits contenus permettent de se faufiler dans la circulation et de s’attribuer presque toutes les places de stationnement. Heureusement, toutefois, que ces deux-là sont bardées de radars et caméras, car la visibilité vers l’arrière n’est pas formidable, surtout à bord de l’Ypsilon, et les carrosseries pas du tout protégées. Sur ce terrain, le One-Pedal de la Renault (un mode de freinage régénératif si puissant qu’il permet de n’utiliser que la pédale d’accélérateur en conduite urbaine) fait merveille une fois que l’on a compris comme le maîtriser. Un point de plus pour la Roland Garros.

Sur la route Lancia Ypsilon Elettrica 156 ch LX Renault 5 E-Tech Autonomie Confort 150 ch Roland Garros
Agrément moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Amortissement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Dynamisme
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Insonorisation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Maniabilité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Note : 15,1 /20 14,9 /20
Explication des critères de notation
Autonomie Lancia Ypsilon Elettrica 156 ch LX Renault 5 E-Tech Autonomie Confort 150 ch Roland Garros
Système de récupération d'énergie
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Note : 10 /20 12 /20
Explication des critères de notation
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