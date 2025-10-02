Les Françaises dominent le marché européen des citadines électriques

Le marché des citadines électriques prend peu à peu son essor en Europe, à la faveur d’un élargissement de l’offre qui s’accompagne d’une baisse (trop) progressive des tarifs. Quelques 102 864 voitures ont ainsi trouvé preneur au cours des 8 premiers mois de l’année, selon des données du cabinet Dataforce, et ce chiffre traduit une progression de 128% par rapport à 2024. Cela signifie aussi que sur le segment des citadines, la part de marché des modèles à batterie est passée de 3,8 à 8,4%. Et même si cette valeur n’a rien d’extraordinaire dans l’absolu, car deux fois inférieure à celui de la part de marché des électriques toutes catégories confondues, elle traduit une accélération bien tangible.

La bonne nouvelle est que les constructeurs français dominent ce marché, avec trois modèles-stars que sont la Renault 5 (près de 44 000 immatriculations de janvier à août), suivie des Citroën ë-C3 (26 000 ex.) et Peugeot e-208 (environ 12 000 ex.). Ces trois voitures représentent actuellement 80% des ventes de citadines électriques en Europe, profitant à plein de l’absence de grands concurrents sur le segment. Il faudra encore attendre plusieurs mois avant de voir débarquer les Volkswagen ID.2 et ID.Polo, ou d’autres modèles lancés par de grands constructeurs généralistes (dont Dacia, qui prépare une remplaçante de la Spring ainsi qu’une Sandero électrique pour 2027).

Les constructeurs tricolores ont donc le vent en poupe avec leurs électriques, et récoltent les fruits d’un engagement déjà relativement ancien, puisqu’entamé avec la Renault Zoé. On observe au passage que cette domination chez les citadines électriques résulte aussi d’une forte occupation de terrain sur le créneau des citadines thermiques, avec 3 voitures dans le top 5 des ventes européennes, en l’occurrence les Renault Clio, Peugeot 208 et Citroën C3. Un classement que domine la Dacia Sandero, qui est aussi un peu française malgré tout. Le seul regret, finalement, est que dans tout ce panorama la seule voiture française effectivement assemblée en France soit la R5 électrique (contrairement à la nouvelle Clio).

Et nos confrères d’Automotive News de souligner, à juste titre, que le segment des citadines est l’un des rares à progresser sur le Vieux continent, en l’occurrence +1,5% en Europe dans un marché global stagnant. Et ce alors même que le choix de petits modèles se réduit : on dénombre actuellement 28 citadines, contre 47 SUV urbains, catégorie qui il est vrai génère de plus fortes marges commerciales.