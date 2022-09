Voitures neuves: les promotions du moment

Y-a-t-il de bonnes affaires à réaliser en cette rentrée 2022 ? Sur un marché automobile en moyenne forme, les constructeurs continuent de proposer des remises plus ou moins intéressantes. Impossible évidemment d'en trouver dans la gamme de Dacia qui croule sous les commandes, ni dans celles de Tesla ou des principales marques premium du marché. Mais chez Alfa Roméo par exemple, il est possible de trouver des réductions de 4000€ sur des exemplaires neufs du Stelvio.

La bonne affaire du moment : Toyota Corolla hybride et C-HR, Suzuki Swace et Fiat 500

Vous recherchez un modèle familial bon marché ? Ca tombe bien, Toyota et Suzuki consentent actuellement à de jolies réductions sur les Corolla et Swace, des sœurs quasiment jumelles. Les deux marquent offrent en effet 4000€ de remise sur leurs compactes, avec des réductions qui peuvent atteindre 13,4%. Quant au C-HR, il dépasse même les 14% de réduction. Du côté des petites autos, la vénérable Fiat 500 Hybrid fait encore plus fort : elle propose 20% sur sa version Web Collezione. Il y a également de quoi faire chez Renault où la Mégane peut dépasser les 15% de remise et où le Koleos est carrément bradé à plus de 16%.