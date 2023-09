Les SUV sont désormais les plus vendus en Europe

L'époque dans laquelle la Volkswagen Golf suive par les Ford Fiesta et autres Renault Clio caracolaient en tête des ventes en Europe est révolu. Les berlines traditionnelles ont petit à petit laissé place des modèles hauts sur pattes au look de baroudeur, les « fameux » SUV. Sur le premier semestre, leur part de marché a atteint 51 %, contre 48 % l’année dernière.

C’est ce que nous révèle une étude de Dataforce relayée par nos confrères d’Automotive News Europe. Alors que le marché global a progressé de 17 % au cours du premier semestre, les SUV ont connu une augmentation de 23 % avec 3,37 millions d’unités qui ont trouvé preneur. Avec de tels chiffres, les berlines traditionnelles risquent peu à peu de s’effacer du paysage automobile.

Le numéro un des ventes en Europe est électrique et de nationalité américaine, il s’agit bien sûr de la Tesla Model Y avec 138 152 ventes au cours de ce premier semestre. Il est suivi par le Volkswagen T-Roc (la nouvelle Golf en somme) et un SUV urbain, le Toyota Yaris Cross.

Cette dernière catégorie est particulièrement en forme (+ 10 %) en conservant la tête de la course grâce à leur volume de ventes (1,13 million d’unités) et aussi à la variété de modèles proposés. Certains constructeurs n’hésitent pas à abandonner leur berline citadine au profit d’un SUV comme Ford avec son Puma qui a chassé la Fiesta.

Si l’on prend en compte uniquement le segment des citadines polyvalentes, 16 berlines ont dépassé les 10 000 unités vendues contre 22 SUV. La comparaison est donc clairement en faveur de ces derniers.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le segment des SUV compact, le plus vendu en Europe, connaît une croissance encore plus forte avec + 22 %. Il est mené par le Volkswagen Tiguan, qui a augmenté ses ventes de 43 %, et qui a dépassé les Hyundai Tucson, Kia Sportage et Peugeot 3008. Les modèles premium ont également le vent en poupe grâce notamment aux Volvo XC40, Alfa Romeo Tonale et BMW iX1.

Lors de leur avènement au début des années 2000, les SUV ont très rapidement séduit. Puis, les constructeurs ont adapté leur gamme afin d’en offrir pour tous les goûts et toutes les bourses, ou presque. Il n’y a donc rien d’étonnant qu’ils soient devenus majoritaires. N’en déplaise à leurs détracteurs.

Les dix meilleures ventes de SUV en Europe

Classement Marque et modèle Unités vendues Evolution vs 1er trimestre 2022 1er Tesla Model Y 138 152 + 207 % 2e Volkswagen T-Roc 104 465 + 32 % 3e Toyota Yaris Cross 96 849 + 49 % 4e Volkswagen Tiguan 90 958 + 43 % 5e Dacia Duster 88 038 + 18 % 6e Hyundai Tuscon 83 205 + 6,5 % 7e Peugeot 2008 83 033 + 13 % 8e Kia Sportage 78 175 + 14 % 9e Renault Captur 77 899 + 7,5 % 10e Ford Puma 77 508 + 4,3 %

Source Dataforce