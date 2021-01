Nouveautés 2021 - Grandes berlines - Les Citroën C5, DS 9 et Peugeot 508 PSE font face aux routières allemandes (Audi A4, Mercedes Classe C et S…).

Février

Mercedes Classe S

La septième génération de la Mercedes Classe S arrive avec un style qui s’inspire de la Mercedes Classe E restylée. Elle adopte des projecteurs effilés et des feux horizontaux à l’arrière, une calandre immense et des boucliers modifiés qui la transforment complètement. La grande routière de l’Étoile affiche des dimensions en hausse et sa longueur est de 5,18 m en version courte et 5,29 m de long en version longue soit respectivement 5,4 cm et 3,4 cm de plus que la précédente génération. Pour que les occupants des places arrière soient le plus à l’aise possible, l’empattement progresse (version courte) de 6 cm à 3,10 m. La nouvelle « S » est aussi plus large et plus haute de quelques millimètres. Dans l’habitacle tout est inédit avec un grand écran numérique pour le conducteur et un immense écran d’infodivertissement de 11,9 pouces de série (en option il est de 12,8 pouces et à technologie OLED). Plus de boutons de réglage, tout se règle depuis le volant multifonction ou grâce à l’interface de l’écran central ou bien encore vocalement. Du côté de l’équipement, la Mercedes Classe S place la barre très haut avec des sièges dotés de dix programmes de massage, une gestion de la température du revêtement du siège. La climatisation est bien entendu automatique et à quatre zones, l’éclairage d’ambiance est assuré par des centaines de LED et le système audio déploie toute sa puissance grâce à 31 haut-parleurs disposés dans l’habitacle. Le châssis a fait également l’objet de modifications avec des roues directrices à l’arrière. La Mercedes Classe S conserve sa suspension pneumatique à amortissement piloté qui modifie sa réponse en fonction de ce que lit la caméra qui scanne la route en permanence. La conduite autonome de niveau 3 (utilisation sur certaines portions d’autoroute et en cas d’embouteillage ou trafic dense) fait partie du package ainsi que les airbags pour les passagers arrière et la surélévation du châssis jusqu’à 8 cm en cas de collision. Pour le moment, la Classe S se conjugue avec des moteurs diesels (S 350d de 286 ch et S 400d de 330 ch), plus tard arrivera une motorisation essence mild-hybrid 48V et une motorisation hybride rechargeable. Les tarifs sont connus, les prix de la version courte débutent à 100 600 €, ceux de la version longue à 105 599 €.

Mars

BMW M3 Compétition

Version sportive de la BMW Série 3, la BMW M3 adopte la grande calandre à double haricot mais avec des lamelles horizontales. La nouvelle BMW M3 (qui, surprise sera aussi disponible en break en 2022) conserve son moteur six cylindres en ligne de 3 litres qui développe 510 ch dans sa version Compétition (l’unique version vendue dans l’Hexagone). Associé à une boîte M Septronic à huit rapports, ce bloc affiche 650 Nm de couple ce qui promet des performances de haut vol. Disponible en propulsion, mais aussi et c’est une première, avec une transmission intégrale (xDrive). Pour la première fois également, la BMW M3 adopte un contrôle de traction M sur dix niveaux et un système de limitation de patinage des roues intégré. Enfin, un mode Track est disponible, il permet de réaliser des prouesses sur circuit et pour les amoureux des performances l’option pack « M Race Track » dote la M3 de freins en carbone céramique, de jantes allégées et de sièges en carbone afin de baisser le poids total de l’auto de 25 kg. Le tarif de cette BMW M3 Compétition est affiché à 102 000 €.

Avril

Peugeot 508 PSE (Peugeot Sport Engineered)

Le concept-car Peugeot 508 Sport Engineered qui a été présenté au Salon de Genève 2019 donne naissance à une véritable auto de série dotée d’un moteur hybride rechargeable de 360 ch. Avec deux moteurs électriques, l’un entraînant les roues avant, l’autre les roues arrière, la belle de Sochaux dispose d’une transmission intégrale. Par rapport au concept-car, la Peugeot 508 PSE affiche peu de différences, en revanche par rapport à une Peugeot 508 normale, hormis sa motorisation affûtée, la 508 PSE dispose d’une assiette abaissée de 4 mm, des voies élargies (24 mm à l’avant et 12 mm à l’arrière), d’une suspension et d’une direction recalibrée et d’un bon nombre d’éléments aérodynamiques spécifiques dont la calandre à fines lamelles qui avait tant plu sur le prototype. Propulsion en mode tout électrique, la Peugeot 508 PSE est intégrale lorsque l’ensemble des moteurs (thermique de 200 ch + électriques de 110 et 113 ch) sont sollicités. Et à ce moment-là on peut bénéficier de la pleine puissance sur toute la plage d’utilisation , le moteur électrique arrière délivrant sa pleine puissance jusqu’à 190 km/h. Rayon performances, la Peugeot 508 PSE passe de 0 à 100 km/h en 5s2, ce qui est moins bon que les berlines allemandes de même calibre (Audi S4, BMW M340i ou Mercedes-AMG Classe C43), par contre elle fait mieux en rejet de CO2 et ne sera pas pénalisée d’un malus, alors que ses concurrentes écopent respectivement de 1901 €, 3 552 € et 30 000 € de pénalité. Berline d’exception, la Peugeot 508 PSE n’est pas donnée et s’affiche à 67 100 € alors que la version break PSE est annoncée à 68 400 €.

Juin

DS 9

Présentée l’an dernier et déjà vendue en Chine, la grande berline DS 9 arrive enfin en concession en Europe à la fin du printemps. En matière de style, la DS 9 est dans la lignée des derniers modèles DS (DS 3 Crossback et DS 7 Crossback) et se dote comme la DS 3 Crossback de poignées de porte escamotables. Petit clin d’œil à la DS des années cinquante, on découvre des feux de position placés tout en haut de la lunette arrière. À bord, la DS 9 prend à son compte la planche de bord du DS 7 Crossback et se dote de tous les derniers perfectionnements de la technique. Elle affiche une qualité haut de gamme, que ce soit dans le choix des matériaux (cuir, Alcantara, aluminium guilloché…) comme dans l’assemblage. Le vaisseau amiral DS qui mesure 4,92 m de long utilise la plateforme de la Peugeot 508L chinoise et avec un empattement généreux de 2,90 m, les passagers des places arrière ont de quoi se sentir à leur aise. Sièges massants, chauffants et ventilés permettent d’envisager de longs parcours confortablement installés d’autant plus que le système ADS Active Scan Suspension est de la partie et que sa caméra analyse et détecte les défauts de la chaussée et règle l’amortissement en conséquence. Quatre moteurs sont au menu de cette auto et l’on a le choix entre un bloc essence de 225 ch ou trois motorisations hybrides : Hybrid 225 ch, Hybrid 250 ch (motorisation prévue pour début 2022) et Hybrid4 360 ch. DS avec cette auto tire un trait sur le diesel. Pour la version essence de 225 ch les prix débutent à partir de 47 700 € et les tarifs de la première hybride (DS 9 E-Tense de 225 ch), démarrent à 54 000 €.

Mai

Maybach Classe S

Vous rêvez de la nouvelle Mercedes Classe S, mais vous ne la trouvez pas assez spacieuse et luxueuse, pas de souci, la Maybach Classe S est faite pour vous. Avec elle, Mercedes veut rivaliser avec les luxueuses limousines Bentley Flying Spur et Rolls-Royce Ghost et pour cela la marque allemande allonge sa Classe S version longue de 18 cm. La Maybach Classe S affiche une longueur de 5,47 m et se dote d’un empattement augmenté qui profite aux passagers des places arrière. Ceux-ci n’ont plus besoin d’ouvrir les portières de l’auto, elles s’ouvrent seules électriquement et le chauffeur peut les actionner depuis son siège conducteur. Tableau de bord digital (12,3 pouces) pour le conducteur et dalle numérique d’infodivertissement de 12,8 pouces font partie de la dotation de série, alors que le conducteur a droit au système de conduite automatisée Drive Pilot, afin d’être prêt à lire ses mails dans les embouteillages. Si la Classe S bénéficie d’un confort acoustique exceptionnel, la Maybach fait encore mieux avec des couches d’isolants supplémentaires et un système de compensation des bruits de roulement. Sous le capot on trouve un V8 de 510 ch associé à une micro-hybridation offrant un petit plus de puissance de 15 kW (21 ch).

Juin

Mercedes Classe C

Sorte de Mercedes Classe S en réduction, la nouvelle Mercedes Classe C va s’inspirer de sa grande sœur pour son style (projecteurs acérés, immense calandre…) confort de roulement (suspension pneumatique en option) et pour son équipement de haut niveau (dalle centrale d’infodivertissement de grande taille, instrumentation numérique, aides à la conduite…). En revanche, sur le plan de l’habitabilité la nouvelle Classe C ne devrait pas faire tellement mieux que sa devancière et ne devrait pas ressembler à une limousine. Sous le capot on ne trouvera pas de très gros moteurs mais des quatre cylindres (tous électrifiés en mild-hybrid 48V ou hybrides rechargeables), y compris sur la version 63 AMG. Selon nos dernières infos, le niveau de performances ne devrait pas en souffrir.

Septembre

Citroën C5

La nouvelle Citroën C5 devrait être dévoilée au Salon de Shanghai en avril pour un lancement en France à l’automne. S’inspirant du concept-car CXperience (photo), la nouvelle grande berline Citroën affichera un profil bicorps comme feu la Citroën CX. À l’instar de la Citroën C4, elle affichera des codes de SUV comme des protections de carrosseries (bas des portes et entourages de roue…), une garde au sol relevé et disposera d’un hayon à l’arrière. Produite en Chine, cette Citroën C5 reprendra la plateforme de la Peugeot 508L chinoise ce qui lui garantira une habitabilité exceptionnelle aux places arrière. Pour sa motorisation, la Citroën C5 aura droit à des moteurs thermiques essence (130 et 155 ch) et au moins un diesel de 130 ch, mais aussi à de l’hybride rechargeable (225 ch).

Décembre

Audi A4

Afin de lutter plus efficacement contre les BMW Série 3 et Mercedes Classe C, la future Audi A4 va changer profondément et affichera un style plus agressif. À bord, la planche de bord sera totalement remaniée et fera la part belle à l’affichage numérique. Conservant la plateforme MLB et n’adoptant pas la plateforme MQB, la nouvelle Audi A4 conservera son architecture à moteur longitudinal. Sous le capot, il y aura du nouveau avec de l’hybride rechargeable, et du mild-hybrid pour les moteurs thermiques. Présentée en fin d’année 2021, la commercialisation de cette auto ne débutera qu’en 2022.