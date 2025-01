Nouveautés 2025 : SUV Compacts – Voici l’heure du grand renouvellement pour les Audi Q3, Jeep Compass, Opel Grandland et Volkswagen T-Roc !

Janvier

Opel Grandland (Thermique et Électrique)

Les premières livraisons débutent pour l’Opel Grandland qui est le cousin technique du Peugeot 3008. Comme le SUV français, le SUV allemand se dote de motorisations thermiques hybrides et électriques. On trouve ainsi sous son capot le bloc micro-hybride (Mhev) 48V de 139 ch, de l’hybride rechargeable de 195 ch et d’une motorisation électrique de 213 ch. Cette dernière offre le choix entre deux batteries, l’une de 73 kWh pour 253 km d’autonomie, l’autre de 82,2 kWh pour 583 km d’autonomie. Une version de 230 ch avec batterie de 98 kWh pour 700 km d’autonomie devrait être proposée plus tard. La différence entre l’ancien Grandland et le nouveau concerne son gabarit, le nouvel opus grandi de 17 cm et avec 4,65 m de long devient plus proche des SUV familiaux, dont le nouveau Peugeot 5008 (4,79 m) qui vient d’arriver sur le marché.

Février

Ford Capri (Électrique)

Le SUV coupé Ford Capri est d’ores et déjà en vente, mais la version propulsion d’entrée de gamme, RWD Standard Range, arrive en début d’année. Elle dispose d’un bloc de 170 ch et d’une batterie de 52 kWh. Il y a deux autres versions déjà en vente, une RWD Extended Range avec un moteur de 286 ch et une batterie de 77 kWh et une version à transmission intégrale AWD Extended Range qui grâce à ses deux blocs électriques (un sur chaque essieu) affiche une puissance combinée de 340 ch. Cette motorisation puissante est associée à une batterie de 79 kWh. Ce Ford Capri au profil sportif est un cousin du Ford Explorer qui est lui-même cousin des ID.4 et ID.5 de chez Volkswagen puisqu’il utilise la plateforme électrifiée MEB du groupe allemand.

Skoda Elroq (Électrique)

Le Skoda Elroq est un SUV compact qui inaugure le nouveau style Skoda appelé « Modern Solid ». Celui-ci sera décliné sur tous les prochains modèles de la marque, dont le SUV citadin Skoda Epiq. L’Elroq mesure 4,49 m de long et, nouveauté, sur son capot s’affiche le nom de Skoda au lieu du traditionnel logo à la coiffe d’Indien. Le Skoda Elroq annonce une nouvelle montée en gamme du constructeur tchèque. Dès le début de sa commercialisation, l’Elroq qui utilise la plateforme MEB du groupe Volkswagen, propose une belle offre de motorisations avec 170 ch pour l’entrée de gamme (Elroq 50) qui affiche plus de 370 km d’autonomie, 204 ch pour l’Elroq 60 (autonomie de + de 400 km) et 285 ch pour l’Elroq 85 (autonomie + de 560 km). Cette dernière dispose d’une grosse batterie de 77 kWh utiles. Pour bénéficier d’une transmission intégrale, il faudra attendre l’arrivée de la version Elroq 85X, qui dispose de deux moteurs d’une puissance cumulée de 299 ch.

Mars

Audi Q3 (Thermique)

Pas de passage par le restylage pour l’Audi Q3 et sa version Sportback, il va être directement renouvelé sans attendre. Alors que des prototypes d’une version restylée poursuivaient leurs essais il y a encore quelques mois, la firme aux anneaux a préféré changer son fusil d’épaule et avancer la date du remplacement de ce modèle qui subissait depuis quelque temps une érosion de ses ventes. Ce changement de politique a aussi pour but de doter l’Audi Q3 de motorisations électrifiées (micro-hybride et hybride rechargeable). Ces moteurs comme la plateforme, l’Audi Q3 n’ira pas les chercher bien loin puisqu’il s’agit des éléments du Volkswagen Tiguan de dernière génération et de son cousin technique le Cupra Terramar. Comme ce dernier, l’Audi Q3 nouvelle génération sortira des chaînes de l’usine hongroise de Györ.

Avril

Ford Ecosport (Thermique)

Le Ford Ecosport pourrait faire son grand retour dans la gamme du constructeur à l’ovale. Ce modèle verra sa production intégrer l’Espagne, alors que le précédent opus était assemblé en Inde ou en Roumanie. Ce nouveau modèle viendra concurrencer, grâce à un tarif attractif, les Dacia Duster ou encore le Citroën C3 Aircross en proposant une habitabilité supérieure à ce dernier. Pour les motorisations, ce sera sans doute le bloc trois cylindres Ecoboost qui animera ce modèle, il pourrait être proposé dans une version micro-hybride. Ce modèle devrait afficher un design moderne et séduisant.

Toyota Corolla Cross (Thermique)

Verra-t-on enfin le Toyota Corolla Cross intégrer les concessions françaises de la marque japonaise ? Alors que ce modèle est vendu en Belgique et en Suisse, il boude toujours la France. Pourtant avec son gabarit compact, il ne ferait pas tache dans la gamme du constructeur en étant plus habitable qu’un Toyota C-HR et moins encombrant et surtout moins cher qu’un Toyota Rav4. De plus avec ses moteurs hybrides de 140 et 197 ch, il consomme peu.

Mai

Leapmotor B10 (Électrique)

Découvert au dernier Mondial de l’automobile à Paris, le Leapmotor B10 va devenir un sérieux concurrent des Peugeot E-3008 et Renault Scénic E-Tech Electric, d’autant plus qu’il devrait être proposé à un tarif attractif sans doute sous la barre des 30 000 €. Deux versions seront au programme, l’une de 177 ch, l’autre de 214 ch, on ne connaît pas pour le moment quelles seront les batteries de ces deux modèles, mais elles devraient être intégrées dans le châssis (architecture cell-to-chassis) ce qui permet de réduire l’encombrement et le tarif, mais ce qui rend les réparations difficiles. Grâce à Stellantis, actionnaire de la marque chinoise Leapmotor, ce modèle sera vendu au sein du réseau du groupe italo-franco-américain.

Juin

Lynk & Co 02 (Électrique)

La firme chinoise Lynk & Co qui appartient à Geely avait lancé son SUV Lynk & Co 01 avec un système d’abonnement et d’auto-partage. Malheureusement les résultats n'ont pas été à la hauteur des ambitions de la marque qui depuis a revu son offre, proposant à la vente son modèle 01 ainsi que son nouveau SUV coupé baptisé sobrement 02. À l’instar des SUV Smart et Volvo de taille compacte, le Lynk & Co 02 (4,46 m de long) utilise la plateforme modulaire SEA de Geely. Il affiche un design original et dispose d’une motorisation de 272 ch qui entraîne les roues arrière. Avec 435 km d’autonomie et la batterie de 66 kWh en version « Core », ce modèle est moins performant que les références de la catégorie. Et ce n’est guère mieux avec la version « More » qui dispose d’un chargeur de 22 kW (11 kW pour la version Core), d’une pompe à chaleur et d’un volet avant actif qui n’atteint que 445 km. Seul le tarif attractif de 35 995 € (non éligible au bonus) apporte un petit plus à ce SUV.

Mitsubishi Eclipse Cross (Thermique)

Sans Renault, Mitsubishi aurait sans doute déserté le marché européen. En rebadgeant les modèles de la marque au losange, le constructeur japonais a repris du poil de la bête. Après la Mitsubishi Colt d’origine Clio, le SUV ASX d’origine Captur, et en attendant le prochain clonage du Scénic, voilà qu’arrive (en plus de l’Outlander qui est lui, un modèle japonais) le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross qui reprend la base technique et la motorisation hybride de 145 ch du Renault Symbioz. Ce modèle disposera aussi de l’apport d’une nouvelle motorisation essence 1.2 TCe qui sera inaugurée au printemps 2025 par le Renault Symbioz. Il devrait être affiché à un tarif supérieur au Renault, mais avec une garantie de 8 ans ou 160 000 km.

Juillet

MG ES5 (Électrique)

Le remplaçant du MG ZS EV se prépare et va se nommer MG ES5. Ce rival du Peugeot E-3008 mesure 4,48 m de long et s’équipe d’une plateforme MSP (Modular Scalable Platform) du groupe Saic. Une base qu’il partage avec la MG4 et le roadster Cyberster. En ce qui concerne la fiche technique de ce nouveau modèle, elle est encore tenue secrète, mais il se dit qu’il pourrait être disponible en deux versions avec un moteur de 170 ch (batterie 49 kWh) et de 204 ch (batterie 64 kWh), tous deux entraînant les roues arrière.

Août

Nissan Leaf (Électrique)

Avec la nouvelle Nissan Leaf, la marque japonaise se tourne résolument vers la catégorie des SUV en quittant la catégorie des berlines compactes. La future Nissan Leaf devient en effet un SUV coupé et s’inspire pour cela du concept car Chill-Out de 2021. Ce modèle reprend la plateforme CMF/EV qui sert déjà à la Renault Mégane E-Tech Electric et au Nissan Ariya, il s’équipera également des motorisations de ces deux autos. Produit dans l’usine anglaise de Sunderland, le Nissan Leaf (qui circule pour le moment camouflé) aura droit au bonus écologique.

Septembre

Jeep Recon (Électrique)

Le futur Jeep Wrangler électrique se prépare. Ce modèle qui effectue ses derniers essais se dote de cinq ouvrants comme le Jeep Wrangler Unlimited. Ce Jeep Recon dispose d’une motorisation électrique suffisamment performante pour lui permettre d’être à l’aise à la fois sur la route et en tout-terrain, car Jeep veut que son modèle électrique soit aussi efficace en franchissement que son homologue thermique. L’utilisation d’une plateforme STLA Medium comme les nouveaux Jeep Compass et Wagoneer S lui permettra d’avoir un comportement routier satisfaisant. Sur route et sur terre, le sélecteur Selec-Terrain doté de cinq modes (Rock, Mud, Snow, Sport et Tow) lui permettra d’appréhender tous les types de terrain y compris de s’attaquer au célèbre Rubicon Trail, l’un des parcours en tout-terrain les plus exigeants au monde.

Octobre

Jeep Compass (Thermique et Électrique)

Le nouveau Jeep Compass va bénéficier de la plateforme STLA Medium du Peugeot 3008 et reprendra également les motorisations thermiques et électriques du modèle français. Il sera bien entendu disponible avec une version quatre roues motrices. Le nouveau Jeep Compass, dont Jeep nous donne un rendu virtuel, sera produit en Italie à Melfi aux côtés du futur DS N° 7 (prévu pour la fin de 2025, commercialisation en 2026).

Novembre

Volkswagen T-Roc (Thermique)

Afin de rendre son Volkswagen T-Roc plus attrayant, la marque de Wolfsburg agrandit son modèle le faisant passer de 4,24 m à 4,40 m. Plus grand et plus habitable, le nouveau T-Roc devrait séduire plus facilement les familles. À l’intérieur, le Volkswagen T-Roc aura un grand air de ressemblance avec le Volkswagen Tiguan puisqu’il devrait récupérer pratiquement tout le mobilier de ce modèle. Il reprendra la même plateforme MQB Evo ainsi que les motorisations électrifiées (hybride rechargeable compris) du Tiguan. Face à des ventes en deçà des espérances de la marque, la variante découvrable Volkswagen T-Roc Cabriolet ne sera pas renouvelée.

Décembre

Ferrari SUV EV (Électrique)

Avec le Purosangue, la marque Ferrari s’est résignée à accueillir dans sa gamme un SUV. Si celui-ci est résolument sportif avec son moteur V12, certains amoureux de Ferrari trouvent ce nouveau venu un peu incongru dans la gamme du constructeur de Maranello. Les mêmes vont sans doute avoir du mal à accueillir la première voiture 100 % électrique du Cheval cabré. Car la marque italienne se met, elle aussi, à produire une voiture électrique et celle-ci selon les dernières rumeurs serait un SUV compact. On devrait en savoir plus en fin d’année, pour le moment, seul un des mulets de ce modèle a été vu près de l’usine Ferrari.