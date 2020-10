Peugeot 2008 : fort en gueule - Salon de l'auto Caradisiac 2020

La première génération de Peugeot 2008 était considérée plus comme un break surélevé que comme un vrai SUV urbain, à sa sortie en 2013. Son restylage l'avait quelque peu virilisé, mais c'est avec cette deuxième génération que le 2008 adopte pour de bon tous les codes de la catégorie. C'est dans un lieu à l'esthétique aussi particulière que la sienne, le hangar à dirigeables d'Ecausseville, dans le Cotentin, que Caradisiac vous présente, pour son premier salon, le 2008 actuel.

Le Peugeot 2008 II au salon de l'auto Caradisiac 2020

dailymotion

Capot très horizontal, calandre verticale, garde au sol bien surélevée, protections de carrosserie, tout y est. Mais Peugeot y a ajouté, pour le coup, une sacrée dose de style ! Le 2008 II est en effet taillé à la serpe. Il adopte les feux de jour en forme de "crocs", inaugurés par la berline 508 et repris par la citadine 208. Il ajoute une calandre béante, et des flancs très sculptés, et présentant des formes géométriques marquées. Mais aussi une poupe barrée d'un bandeau reliant les feux, comme sur la 208. Les tout est bien plus expressif que n'importe lequel de ses rivaux sur le marché.

Et manifestement, Peugeot a eu bien raison de forcer le trait. Ainsi, sur les premiers mois de l'année 2020, le 2008 talonne le Renault Captur, son rival de toujours, qui ne le précède que de quelques dizaines d'exemplaires.

En plus de sa plastique affirmée, le 2008 reste le plus agréable à conduire sur la route, même s'il a perdu un peu de son côté incisif. Son dynamisme est toutefois réel, mais il est plus confortable que la première génération.

Son habitacle s'inspire grandement de celui de la 208. L'ambiance est moderne, l'instrumentation 100 % numérique à effet "3D" est du voyage, faisant partie intégrante du i-cockpit, avec le petit volant, l'instrumentation haute et l'écran tactile tourné vers le conducteur. Ce dernier divise toujours autant, il a ses amateurs et ses détracteurs.

Les moteurs vont de 100 à 155 ch, ce qui laisse un peu de choix, et le 2008 existe aussi en "e-2008", une version 100 % électrique. Les tarifs sont compris entre 21 500 € et 33 350 €.

Tous nos essais de Peugeot 2008 II

Essai - Peugeot 2008 Puretech 100 (2020) : que vaut la version d'accès ?

La motorisation d’accès à la gamme 2008 est assurée par le trois cylindres essence Puretech. Sa puissance s’établit désormais à 100 ch et ses tarifs débutent à 21 950 €. Simple prix d’appel ou réelle proposition ? > Lire l'essai

Essai - Peugeot 2008 BlueHdi 100 (2020) : le diesel n'est pas mort

Le nouveau Peugeot 2008 marche dans les pas de son grand frère, le 3008. Pour accompagner cette carrière prometteuse dans un contexte fiscal de plus en plus difficile, le diesel reste, malgré ses détracteurs, un sérieux atout. Que vaut l’entrée de gamme diesel ? Réponse au volant du 1.5 BlueHdi 100. > Lire l'essai

Essai - Peugeot 2008 BlueHdi 130 EAT8 (2019) : le coût de griffe

Le nouveau Peugeot 2008 entame un second cycle sous les habits d’un vrai SUV. Le modèle du Lion condense la recette payante du 3008. À savoir un design séduisant, des prestations dynamiques de haute volée et des tarifs salés. Après un premier test concluant en essence, place au diesel, avec l’essai de la version BlueHdi 130. > Lire l'essai

Essai - Peugeot 2008 Puretech 130 ch (2020) : la meilleure motorisation ?

Après les essais du 2008 essence le plus puissant (155 ch) et de l’innovante version 100% électrique, place maintenant à la motorisation la plus populaire à savoir le Puretech 130 ch. Allons nous être toujours séduits par le 2008 ? > Lire l'essai

Essai vidéo - Peugeot 2008 (2020) : changement de carrure

Fini le break surélevé, le 2008 devient un vrai SUV. Un renouvellement qui tombe à point nommé quelques semaines après celui du Renault Captur. De quoi raviver la rivalité entre les deux modèles stars de la catégorie mais également entre les deux constructeurs français. Premier essai avec la version le plus haut de gamme, le Puretech 155 ch GT. > Lire l'essai

Tous nos comparatifs avec le Peugeot 2008 II

Toutes nos vidéos avec le Peugeot 2008 II

Toutes nos vidéos avec le Peugeot 2008 II

Que vaut le Peugeot 2008 II en occasion ?

Il est encore tout récent ce deuxième opus. Cependant, comme c'est un modèle important sur le marché, nous lui avons consacré un article occasion, et il existe déjà quelques témoignages de propriétaires sur notre site.

Le Peugeot 2008 (2019) arrive en occasion : trop cher mon fils ?

Il a pointé le bout de sa calandre et ses feux de jour en forme de crocs à la fin de l'année 2019, quelques semaines après son rival de toujours, le Renault Captur. Six mois plus tard, il arrive en nombre sur le marché de l'occasion. Avec comme atout dans sa manche, un prix plus intéressant qu'en neuf ? Pas si sûr... > Lire l'article

Le Peugeot 2008 II en occasion Les prix en neuf du Peugeot 2008 II : entre 21 500 € et 33 350 € Les prix en occasion du Peugeot 2008 II : entre 18 000 € et 37 000 € Plus de 530 annonces de Peugeot 2008 II d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Le 2008 II est récent, mais on peut déjà tirer un premier bilan, et surtout savoir s'il est inquiété par des soucis de jeunesse. Notre article "arrive en occasion" a été l'occasion de constater que depuis son lancement, les soucis sont rares. Les propriétaires citent des pneus qui s'usent vite, quelques bugs, et une action de rappel préventif. Mais rien qui puisse contre-indiquer un achat.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !