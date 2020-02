Essai - Peugeot 2008 BlueHdi 100 (2020) : le diesel n'est pas mort

En bref A partir de 23 100 € Boîte mécanique exclusivement Neutre au malus

Le 2008 seconde génération est le nouveau best-seller de Peugeot. Pour preuve son démarrage commercial est encore meilleur que celui de son grand frère, le 3008, dont il reprend les fondamentaux. A savoir un design de vrai SUV, une qualité de fabrication soignée et des prestations routières convaincantes. Après un gros mois de commercialisation, le SUV du Lion a fait son entrée dans le top 10 des voitures les plus vendues en France, devant son ennemi juré, le Renault Captur. Il s’est immatriculé 3 856 exemplaires du 2008 en janvier 2020 contre 3 055 unités du Captur sur la même période.

Le diesel n’est pas mort

Si l’essence remporte la majorité des suffrages le diesel pourtant diabolisé ces dernières années a encore de beaux jours devant. Pourquoi ? Premièrement en raison du durcissement du malus écologique. Ce dernier est toujours indexé sur les taux de CO2 et dans la majorité des cas et peu importe le protocole d’homologation (NEDC ou WLTP), un moteur diesel est favorisé. Ensuite, une nouvelle taxe européenne à destination des constructeurs pourrait même redresser les ventes de diesel. Il s’agit des « 95 g ». Depuis le 1er janvier 2020, la moyenne des émissions de la gamme vendue en Europe par une marque ne doit pas dépasser 95 de C02/km. Si les marques ne la respectent pas, elles s’exposent à des amendes pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, à payer en 2021, sur les résultats de 2020. Encore une fois, ce système favorise le diesel. "Pour atteindre leurs objectifs CO2, les constructeurs n'ont pas d'autre choix que de pousser les ventes de voitures à moteur diesel", expliquait récemment Rémi Cornubert, du cabinet Advancy en charge du secteur automobile, auprès de nos confrères de l’Autojournal.

5,4 l/100 km : notre consommation

Chez Peugeot on maîtrise le diesel depuis qu’il existe, alors pas question de se priver de ce savoir-faire. Le nouveau champion de la marque débute son offre diesel avec une version « dégonflée » du 1.5 BlueHdi. Ce moteur affiche 100 ch et débute à 23 100 € en finition Active. Il est exclusivement associé à une boîte mécanique à 6 rapports et dispose d’un système de dépollution SCR qui nécessite un additif, l’Adblue (à changer tous les 15 000 km en moyenne). Les rejets de CO2 atteignent 119 g de C02/km selon la norme stricte WLTP, ce qui signifie que malgré le changement de protocole prévu au 1er mars, ce 2008 BlueHdi 100 sera exempté du malus écologique.

Un premier bon point pour le porte-monnaie qui se poursuit par une consommation moyenne relevée parmi les plus basses du marché. Durant notre essai de près de 1 000 km, réalisé sur un parcours mixte, nous avons relevé une moyenne de 5,4 l/100 km. Un excellent score. A l’usage, le maître mot est mot est douceur. Silencieux, peu vibrant, le quatre cylindres répond présent si besoin sans se montrer trop exubérant, à tel point qu’on se questionne sur la valeur ajoutée de la version 130 ch. La réponse est vite trouvée : la boîte automatique EAT8. En dehors de cet atout, l’agrément de cette version d’entrée de gamme suffit amplement selon nous. Les accélérations et les reprises sont correctes et la boîte de vitesse à 6 rapports est très plaisante à manier.

Confortablement assis et bien maintenu dans les sièges de cette finition Allure, le conducteur profite d’un univers soigné et haut de gamme. Il faudra toutefois adapter sa position de conduite, parfois contre nature, pour obtenir une vue dégagée sur le i-Cockpit 3D. Le châssis lui est au diapason. Le roulis est inexistant et le SUV reste scotché à l’asphalte lorsque la route sillonne. En ville, on apprécie l’agilité naturellement renforcée par le volant de petite taille mais attention toutefois, le 2008 est pénalisé par un pare-brise à la surface réduite et la piètre qualité de la caméra de recul invite à tourner la tête durant les manœuvres. Le plus important à signaler, c’est l’excellent niveau de confort servi par un amortissement de très grande qualité. Les voyages sur autoroutes sont une formalité.Les aides à la conduite sont aussi nombreuses et souvent intrusives à l’image de l’avertisseur de franchissement de ligne ou du détecteur de collision.

A vivre, le 2008 soigne davantage les passagers qu’auparavant. Deux adultes voyageront dans de bonnes conditions. Le coffre propose 405 litres (avec roue de secours galette), un volume dans la bonne moyenne du marché, et dispose d’un pratique plancher à deux étages. La modularité est toutefois moins bonne que son ancêtre puisque vous n’aurez pas de plancher plat ni de banquette arrière coulissante.

Cette version cœur de gamme Allure, vendue 25 200 €, est bien fournie en matière d’équipement. Ainsi vous bénéficiez de la climatisation automatique, de la lecture des panneaux, de l’alerte de franchissement de ligne, du régulateur/limiteur de vitesse, les vitres électriques, le i-cockpit 3D, le radar de recul, les jantes alliage 17’’ et une sellerie mixte.