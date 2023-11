Peugeot 208 restylée : retrouvez-nous demain lundi 13 novembre pour les premières images de l'essai

La Peugeot 208 de seconde génération est un best-seller. Première vente de Peugeot, elle a aussi été, trois années de suite entre 2020 et 2022, la meilleure vente toute catégorie confondue, sur le marché hexagonal.

Mais en 2023, la Renault Clio lui a repris la couronne, qu'elle avait elle-même portée des années durant. Elle est d'ailleurs elle aussi restylée cette année.

Pour donner un coup de fouet à sa citadine polyvalente star, Peugeot lui offre aujourd'hui une mise à jour relativement importante. Esthétiquement, cela se traduit par une face avant remaniée, avec une calandre encore plus haute et large que précédemment, mais surtout une nouvelle signature lumineuse pour les feux de jour. Comme sur le 2008 et la 508 restylée, le croc unique devient triple, de chaque côté du bouclier. Cela transforme pas mal la physionomie de la proue.

À l'arrière, le dessin des feux évolue, mais c'est plus sage dans les évolutions, tandis qu'à l'intérieur, le dessin n'évolue pas, mais l'écran multimédia passe à 10 pouces sur toutes les finitions (7 pouces auparavant sur les deux premières), et utilise le dernier système Peugeot, le i-Connect. La caméra de recul passe (enfin !) à la HD, et le pommeau du levier de vitesses adopte un nouveau design sur les boîtes mécaniques.

Un nouveau moteur électrique, plus d'autonomie

Côté moteurs, la 208 restylée garde la confiance des 1.2 Puretech 75 et 100 ch, adopte désormais le nouveau 1.2 Puretech hybride 100 ou 136 ch à boîte robotisée à double embrayage e-DCS6. La version électrique offre désormais un double choix : soit l'ancien moteur 136 ch accouplé à une batterie de 50 kWh (46 nets, 362 km d'autonomie) ou le nouveau moteur 156 ch et sa batterie de 51 kWh (48 nets, 410 km d'autonomie).

Les tarifs démarrent désormais à 19 200 €, et culminent à 38 850 € hors bonus pour le haut de gamme électrique.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images en direct de l'essai d'une version e-208, qui aura lieu dans la région de Barcelone.