Renault Clio restylée (2023) : une gamme à partir de 18 500 €

En tête des ventes depuis les six premiers mois face à la Peugeot 208, la Renault Clio compte bien y rester, grâce notamment à la nouvelle version restylée. La marque au losange communique sa gamme au complet et ouvre les commandes.

Le constructeur a décidé de simplifier la gamme et de ne proposer que trois finitions : Evolution, Techno et Esprit Alpine. En revanche, l’offre moteur est plus riche et conserve un bloc diesel, le Blue dCi de 100 ch.

Renault Clio Evolution

Le premier niveau Evolution, qui débute à 18 500 €, dispose du combiné d’instrumentation numérique de 7 pouces, du système EasyLink sur un écran tactile de même taille, des projecteurs à LED, ou encore de la climatisation manuelle. Cette finition est la seule à être disponible avec toutes les motorisations comme le diesel, ou le E-Tech Full Hybrid de 145 ch facturé 23 600 €.

Prix Renault Clio Evolution :

SCe 65 : 18 500 €

TCe 90 : 19 600 €

TCe 100 GPL : 20 300 €

E-Tech Full Hybrid 145 : 23 600 €

Blue dCi 100 : 22 000 €



Renault Clio Techno

Le niveau Techno ajoute la climatisation automatique, la caméra de recul, le Multi-Sense, l’accès et démarrage sans clé, le chargeur par induction… La dotation plus riche sera appréciable au quotidien, mais seuls deux moteurs sont proposés.

Prix Renault Clio Techno :



TCe 90 : 20 900 €

E-Tech Full Hybrid 145 : 24 900 €

Renault Clio Esprit Alpine

Enfin, l’Esprit Alpine devient le haut de gamme de la Clio et reçoit la conduite autonome de niveau 2 (uniquement sur l’hybride), les compteurs digitaux de 10 pouces, la navigation avec écran tactile de 9,3 pouces… C’est aussi au niveau du look que cette Esprit Alpine se distingue avec des jantes de 17 pouces, des boucliers spécifiques, des sièges et une sellerie spécifiques ou encore un pédalier sport en aluminium.

Prix Renault Clio Esprit Alpine :