La concurrence : une seule dans le viseur !

Le segment des citadines électriques sportives demeurant embryonnaire, seules l'Alpine A290 et la Mini Cooper JCWE sont en mesure d'inquiéter la Lancia Ypsilon HF. Sans doute plus sexy, et un peu moins chère dans le cas de la Française (41 700 € hors bonus), mais aussi moins puissantes (258 ch pour la Sino-Anglaise), et dépourvues de différentiel autobloquant mécanique permettant une bonne exploitation de leur cavalerie.

À retenir : réussie mais pour qui ?

Comme ses dérivés SUV du groupe, l'Ypsilon HF est une bonne sportive 100 % électrique. Non seulement ses 280 ch lui assurent des performances exemplaires, mais le travail des ingénieurs permet, plus encore qu'avec les modèles hauts-sur-pattes, d'exploiter la cavalerie (du moins sur le sec) et d'oublier (ou presque) ses 1 600 kg. Hélas, en dépit de ces qualités dynamiques exemplaires, difficile dans l'absolu de conseiller une citadine électrique à 40 000 € avec une autonomie aussi réduite…

Caradisiac a aimé

Performances

Châssis dynamique

Différentiel autobloquant

Présentation intérieure

Caradisiac n'a pas aimé

Tarif

Manque de ressenti au freinage

Autonomie sportive/autoroute

Espace intérieur restreint