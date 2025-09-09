Pourquoi la Renault Clio 6 veut-elle à tout prix monter en gamme ?

C’est une rupture. Et Olivier Pagès, qui nous a fait profiter de la visite guidée de la toute nouvelle Clio l’a bien remarqué. Cette rupture est évidente en termes de style, évidemment, mais aussi au niveau des équipements et des motorisations.

Mais elle l’est peut-être également en termes de stratégie. Cette 6e génération de la citadine du losange ne marque-t-elle, pas le début de ce qui trotte dans la tête de nombre de dirigeants de marques généralistes et que Renault souhaite appliquer : la montée en gamme ?

Une polyvalence réelle et des tarifs corrects : les secrets de la réussite de la Clio 5

Mais pourquoi diable changer une équipe qui gagne, en l’occurrence une auto qui domine le marché européen, même durant ses derniers mois d’existence ? Un rang que la Clio 5 tient encore aujourd’hui grâce à deux ingrédients qui font la différence : une polyvalence réelle et des tarifs corrects, soit la recette d’une bonne généraliste. Alors pourquoi vouloir frôler le premium et, dans ce cas, décourager une partie de la clientèle ?

La réponse a un nom et il est roumain : Dacia. L’ex low cost a dépassé Renault en termes de parts de marché en Europe au cours de l’été et le groupe veut s’appliquer à différencier les deux marques. C’est l’une des tâches de Fabrice Cambolive. L’ex-patron de la marque Renault est, depuis le 1er septembre, le numéro 2 non officiel du groupe aux côtés du nouveau directeur général François Provost.

Il hérite certes d’une fonction énigmatique baptisée « directeur de la croissance du groupe», mais dans les faits, il gère les deux marques, puisqu’il conserve la direction de Renault. Quant à Katrin Adt (ex-Mercedes), si, elle est aujourd’hui CEO de Dacia, elle reporte directement à Cambolive.

Un patron bis du groupe, donc, qui explique, à La Tribune, « qu’il faut différencier un maximum Dacia et Renault ». Et comme le franco-roumain s’est éloigné des zones du discount il y a quelques années déjà pour se rapprocher des codes des généralistes, Renault doit suivre la cadence et monter en gamme lui aussi.

Du coup, les 16 990 euros de la Clio 5 de base risquent de n’être plus qu’un lointain souvenir pour la Clio 6. Car la Sandero, qui démarre certes à 12 990 euros, culmine à 19 000 euros dans ses finitions les plus chères, et les plus prisées aussi. Les deux autos et leurs tarifs se chevauchent donc trop souvent et cette cannibalisation doit cesser.

Dacia et Renault à la lutte

Alors la 6e génération de la citadine star de Renault devrait voir ses tarifs augmenter, grâce à des techniques bien rodées par les marques premium qui passent par des ajouts d’équipements généralement disponibles sur des segments supérieurs, mais aussi par une gamme de moteurs qui délaissent les petites puissances. C’est le cas de cette Clio 6 dont les tarifs estimés devraient débuter aux alentours de 20 000 euros.

Le pari de cette montée en gamme sera-t-il réussi ? Renault en tout cas s’en donne les moyens et se prépare, avec cette Clio « de luxe » à résister aux assauts de son ennemi interne, la Dacia Sandero dont la nouvelle génération arrivera fin 2026, soit moins d’un an après la commercialisation de la Clio 6.

Mais pour savoir si ce challenge de la montée en gamme est vraiment remporté, il suffira de guetter le catalogue Renault. Car si la nouvelle Clio se présente, en 2027, soit un an après son lancement, dans une version dépouillée, avec un tout petit moteur, c’est que la premiumisation aura eu des ratés et que l'auto sera revenue à ses fondamentaux.