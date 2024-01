Pourquoi Suzuki se prend pour le génie des Alpages ?

En ce jour de 2022, on débouche le champagne chez Suzuki France. La cause de ce pot de bureau improvisé ? Une décision de Turin : celle de stopper la production de l’absolue star des montagnes : la Fiat Panda 4x4, le petit (presque) tout terrain pas cher que l’on s’arrache dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central et même dans les Vosges comme dans le Jura. Partout ou il fait froid, ou les hivers sont enneigés et les pentes raides, la petite italienne s’est imposée.

Exit la Fiat Panda 4x4 : le seul concurrent de Suzuki en montagne reste le Dacia Duster

Mais Suzuki tient sa revanche, tous ses modèles, de la petite Ignis à la Swift en passant par le Vitara et le S-Cross, sont disponibles en version 4 roues motrices (Allgrip en bon japonais dans le texte). Et le réseau montagnard de la marque sait y faire, sous la houlette de Christophe Brunet-Dunand, chef de région Rhône-Alpes. Sa devise tient en quelques mots : « tarifs abordables, fiabilité et, bien sûr, quatre roues motrices ». Résultat ? La part de marché de la concession d’Albertville est sans commune mesure avec celle de Suzuki dans l’ensemble de l’hexagone, puisqu’elle atteint 7,42%, alors que, dans la France entière, le constructeur en détient 1,23%.

Le phénomène dépasse Albertville, puisque dans toute la région, la représentativité de la marque est au moins deux fois plus importante qu’en plaine. « Et c’est également un phénomène que l’on observe dans les Pyrénées le Massif Central ou le Jura », explique Stéphane Magnin, directeur général de la division auto. Un phénomène que l’on a d’ailleurs observé dans les Cévennes, ou les garagistes, pour satisfaire les demandes de leurs clients à la recherche d’autos de seconde main, font le voyage vers les Alpes et les concessionnaires de cette région pour satisfaire leurs clients.

Bien sûr, les 4x4 purs, durs et franchiseurs attirent toujours. Surtout les pick-up. Mais aujourd"hui, un Ford Ranger, leader du genre, se vend, en entrée de gamme, plus de 45 000 €, pas vraiment un tarif accessible à tous. Ce qui ouvre un boulevard aux petites autos à quatre roues motrices, moins chères. Même si elles ne sont pas dotées d'une énorme garde au sol, ce qui n'est pas un élément déterminant sur les routes enneigées.

L’infirmière libérale en ligne de mire

On l’a dit : les petites Suzuki ont le vent en poupe en montagne. Mais elles sont pourtant confrontées à un concurrent de poids : le Dacia Duster renouvelé ces jours-ci, et qui lui aussi est disponible en version 4x4. Mais les petites Swift Allgrip, comme l’Ignis du même tonneau visent les clients à la recherche d’une auto plus légère, un peu mieux finie, tout aussi efficace dans la neige, « et qui démarre sans souci, même par grand froid », glissent, non sans malice, les cadres de la marque. Le tout a des tarifs qui oscillent autour des 20 000 euros. La cible idéale de ces citadines ? L’infirmière libérale qui vit et travaille en montagne, s’en va voir ses patients à n’importe quelle heure du jour et de la nuit et qui a un besoin vital de son auto.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Mais de quoi sera fait l’avenir de ce succès enneigé ? La nouvelle Swift, qui sera officiellement dévoilée dans quelques semaines disposera elle aussi d’une version Allgrip. Mais l’électrification est en marche, même chez le très prudent Suzuki. D’ici 2030, six modèles 100% zéro émissions seront lancés, et une usine de batteries est en construction dans le nord de l’Inde. Une électrification qui implique deux moteurs pour conserver la transmission intégrale. Ce qui en augmente le poids et le prix. L’infirmière libérale pourra-t-elle suivre cette inflation ?