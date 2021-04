Radars - PV : les recettes vérolées par le Covid

Les amendes routières, dans leur ensemble, ont rapporté 25 % de moins que prévu en 2020, rapporte mardi la Cour des Comptes dans son analyse budgétaire qu’elle dresse chaque année sur le Compte d’affectation spéciale (CAS) relatif au « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Ce dernier correspond au compte budgétaire de l’État qui retrace théoriquement l’ensemble des recettes issues de la verbalisation des infractions routières et ses dépenses.

En 2020, le gouvernement a ainsi encaissé 1 387 millions d’euros, grâce aux recettes issues des PV routiers, contre 1 837 millions attendus. Sans surprise, l’impact de la crise sanitaire est jugé important. « La baisse du trafic routier liée aux périodes de confinement et au développement du télétravail apparaissent comme les causes premières de ce constat, même s’il n’est pas possible d’en mesurer précisément l’impact », relève la Cour.

Les recettes en millions d'euros (M€)

Année Radars* (ce qui était prévu) Autres PV** Total 2020 553 M€ (729 M€) 834 M€ 1 387 M€ 2019 561 M€ (1 036 M€) 1 088 M€ 1 649 M€ 2018 629 M€ (928 M€) 1 122 M€ 1 751 M€ 2017 825 M€ (844 M€) 1 153 M€ 1 978 M€

Pour ce qui est des seuls radars, le produit des amendes forfaitaires est à peine plus élevé que celui enregistré en 2011, avec 553 millions d’euros, et alors que le gouvernement en espérait 729 millions d’euros (-24 %). Depuis l’année record de 2017 (825 M€ de recettes), c’est bien simple, il ne cesse de dégringoler ! À croire que les radars ne font plus recette. Il faut dire que le contexte de ces dernières années est relativement exceptionnel, avec bien évidemment la crise Covid en 2020, et un vandalisme sans précédente attribué au mouvement des gilets jaunes en 2018 et 2019. Un vandalisme qui soit dit en passant serait en phase de totale résorption…

Le remplacement des dispositifs vandalisés « est désormais en phase d’achèvement », dixit la Cour. Tous les radars fixes détruits sur des routes départementales ont été par exemple remplacés au 31 décembre 2020, et la majorité de ceux implantés sur autoroutes - 126 des 171 concernés – l’a également été. Selon les données récupérées par la Cour des Comptes, les photos noires transmises par un radar dégradé en 2020 ne représenteraient plus que « 3 % de dossiers (…) contre 13 % en 2019 ».

Maintenant, il reste des indicateurs en deçà des objectifs fixés, la baisse de trafic liée aux confinements de mars et de l’automne n’expliquerait donc pas tout. Même s’il progresse par rapport aux deux années précédentes, le taux de disponibilité des radars atteint au mieux les 86 %, alors que les prévisions le donnaient à 93 %. Le parc de radars est, lui aussi, moins dense que prévu : 4 224 appareils étaient déployés au 31 décembre contre 4 400 programmés. De là à envisager un retour à de meilleurs rendements à partir du moment où tous ces paramètres seront au vert ? Ce n’est pas si évident…

« À supposer que les années 2018-2020, exceptionnelles, ne dessinent pas une trajectoire, les recettes des amendes radar restent (…) susceptibles d’être affectées sur le long terme par les transformations des modes de travail (télétravail) et des déplacements (augmentation des transports en commun, développement des usages de déplacement non motorisés…) », avance la Cour des Comptes. Elle n’exclut pas non plus « l’hypothèse d’un changement de comportement des conducteurs », comme elle l’avait déjà soulevée dans ces analyses précédentes.

Là aussi, il existe des marqueurs qui pourraient le faire penser, comme la tendance à la baisse des contraventions pour les véhicules d’entreprise, depuis l’instauration de l’obligation d’identifier le conducteur responsable de l’infraction. Il y a aussi l’évolution de la vitesse moyenne des véhicules de tourisme. « Celle-ci s’élevait à 78,3 km/h en 2019 alors qu’elle approchait les 81 km/h en 2017 », lit-on dans ce dernier rapport.

Sans parler des financements qui dépendent de ces recettes radars et que cette orientation à la baisse fragilise forcément, si l’on s’en tient à la seule observation de combien les radars rapportent (553 M€) et combien ils coûtent (316 M€, comprenant l’achat de nouveaux automates, leur déploiement et leur entretien, avec tout ce dont ils ont besoin pour tourner - logiciels, fichiers, personnels), le système apparaît toujours, de ce point de vue là, rentable, même s’il l’est donc moins qu’avant. Sans même prendre en compte les amendes forfaitaires majorées (quand les contraventions ne sont pas réglées dans les délais), le solde demeure ainsi positif de plus de 230 millions d’euros.

Et encore, à lire la Cour des Comptes, on comprend que les choix politiques en matière de sécurité routière ne sont pas toujours des plus judicieux au niveau financier… S’ils étaient encore efficaces ? Mais de cela, il n’est pas question. On apprend ainsi que la diversification et la modernisation du parc de radars a un coût, notamment celui de leur maintenance qui ne cesse de progresser. Certes, il augmente essentiellement en raison du vandalisme subi en 2018 et 2019, mais pas seulement… Pour la Cour, « certains équipements ou modes de contrôles plus récents présentent un coût de maintenance plus élevé que la moyenne des équipements de contrôle, ce qui doit appeler à la vigilance. »

Et là, surprise ! Ce n’est pas les nouveaux radars tourelles, dont on nous dit qu’ils sont super sophistiqués, et qui ont été particulièrement visés par les actes de vandalisme de ces dernières années, qui coûtent le plus cher à entretenir, ce sont les voitures radars ! Leur externalisation à des entreprises privées entrainerait-elle des pannes à répétition ? À l’inverse, tout en bas de la liste, s’affichent en tout cas les radars qui leur ressemblent le plus, c’est-à-dire ceux embarqués dans des voitures banalisées toujours gérés par la police et la gendarmerie, avec un coût de maintenance annuel presque 20 fois inférieur, à quelque 1 500 euros, selon le tableau transmis à la Cour par la Délégation à la Sécurité routière (DSR).

Le coût annuel de la maintenance par type de radars

Type de radars Coût annuel Voitures radars 30 693,06 € Chantiers 26 506,02 € Vitesse moyenne 13 157,89 € Discriminants 11 008,39 € Feux rouges 4 458,59 € Tourelles 3 778,33 € Fixes 3 636,36 € Passages à niveau 2 631,57 € Mobiles (embarqués) 1 596,81 € Pédagogiques 455,06 €

Pour ce qui est des autres infractions, non repérées par les radars automatiques, les observations de la Cour sont relativement similaires. L’impact des confinements sur le trafic routier et l’économie concerne aussi le nombre d’amendes émises par procès-verbal électronique (Pve), « compte tenu d’un nombre sans doute moins élevé de situations d’infractions et d’une disponibilité moins importante des forces de sécurité intérieures pour ce type de contrôles. »

On découvre que la Crise Covid a surtout provoqué une belle pagaille au sein de ce Compte d’affectation spéciale (CAS) « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » ! Car les PV créés pour le non-respect des règles sanitaires (port du masque, règles de confinement) ont tout simplement été versés dans ce CAS dans un premier temps, dont il a fallu ensuite les retirer. Ce n’était pas rien apparemment, puisqu’ils ont représenté 14 % des PVe dressés l’an dernier.

D’ailleurs, la Cour des Comptes s’inquiète de la diversification des infractions et des verbalisations par PVe. « De manière marginale », explique-t-elle, le CAS se retrouve ainsi à recevoir des recettes sans aucun lien avec la sécurité routière. C’est comme ça qu’on apprend que les PV émis à l’encontre des promeneurs de chiens sans laisse ou en cas d’occupation de halls d’immeuble ou encore d’installation illégale sur un terrain, tout cela se retrouve à abonder le compte réservé théoriquement aux amendes routières !

Jusque-là, cela représentait une part cependant assez faible des PVe : 0,3 % en 2017, 2 % en 2019. Mais le problème, c’est que celle-ci va être amenée à s’accroître avec la diversification des amendes ces dernières années, comme la forfaitisation de certains délits. Dans ses critiques, la Cour des Comptes inclut les infractions créées par la loi Mobilités qui ouvre la voie à l’usage des radars pour sanctionner l’usage des voies réservées ou le respect des zones à faible émission (ZFE). Pour le coup, il faut reconnaître que cela paraît déjà davantage dans les clous, puisque ces évolutions font bien partie des règles également encadrées par le Code de la Route, notamment aux articles R411-19-1 et R318-2. Les concernant, on ne voit donc pas que serait vraiment le problème…

À noter que, quelles que soient les infractions relevées par les radars ou bien dressées via les PVe, le coût de traitement de ces PV ne cesse de diminuer. Il est même « en forte baisse », dixit la Cour, ce qui « résulte de la baisse des prix obtenue lors du renouvellement du marché d’éditique et de mise sous pli et du développement de la dématérialisation. » Par rapport à 2019, le coût unitaire d’un avis de contravention issu des radars « est en baisse de 40 % passant de 0,66 € à 0,39 € sur 2020 », tandis que celui des PVe « est en baisse de 21 % (…), passant de 0,23 € à 0,18 €. »

Plus globalement, la Cour des Compte ne s’en montre pas moins très critique, comme chaque année, à l’égard de cette gestion et de ce Compte d’affectation spéciale (CAS), dont elle réclame désormais la suppression. Alors que ce CAS doit pour rappel établir normalement toutes les recettes comme toutes les dépenses liées à la Sécurité routière, il n’en présente qu’une partie, et ce de manière non seulement tronquée mais aussi complètement illisible. Pour preuve, il n’y a qu’à regarder le schéma du circuit de ces amendes routières que la Cour reproduit dans son analyse (à retrouver ci-dessous).

Les recettes « ne sont pas toutes en lien avec la sécurité routière », remarque une fois de plus la Cour. Sur les 1 387 millions d’euros récoltés en 2020, seuls 72 % sont en fait affectés à ce compte, et en plus, là-dessus, il y a 38 % des dépenses - au minimum ! – qui sont « sans rapport avec la politique de sécurité routière ». La faute à cette part réservée au désendettement de l’État (586 M€ finalement ramenés à 342 M€ en 2020)…

Dans le détail, ces dépenses n’ayant rien à voir avec cette politique pourraient même être bien plus élevées, puisqu’il reste difficile de retracer ce que font les collectivités territoriales avec les sommes qui leur sont chaque année versées (404 M€ en 2020) et qui doivent normalement correspondre à des contributions pour l’équipement en transports en commun et en matière de sécurité routière. Comme le répète la Cour, l’usage des crédits par les communes de plus de 10 000 habitants, ce qui représente tout de même « plus de 80 % » de ces sommes, reste tout simplement inconnu, malgré certains efforts et présentation d’exemples en annexe.

Pour autant, il ne faudrait pas croire comme le laisse penser la mauvaise lisibilité de ce CAS que les dépenses en matière de sécurité routière sont inférieures aux recettes perçues par la répression routière. Si l’on s’en tient à d’autres documents budgétaires, en particulier le document de politique transversale « Sécurité routière », ces 1 387 millions d’euros de recettes « ne représentent en effet que moins d’un tiers des dépenses », lesquelles sont évaluées « à 3 728 M€ en 2020. »