Renault prépare une nouvelle génération de Renault Captur pour 2027 !

Si Renault poursuit son offensive électrique dans le secteur des petites autos - après la Renault 5 E -Tech, la Renault 4 E -Tech, la Renault Twingo E-Tech va bientôt intégrer la gamme - la marque au losange n’en oublie pas pour autant les voitures à moteur thermique qui ont contribué, au fil du temps, à son succès. C’est pourquoi après avoir présenté la nouvelle Renault Clio de sixième génération, la marque s’apprête à renouveler l’une de ses vedettes dans le secteur des SUV.

Cette nouveauté que l’on devrait découvrir en 2027, pour une commercialisation vers la fin de la même année, se nomme Renault Captur et ce sera la troisième génération de ce SUV citadin. Cette troisième génération sera là pour permettre à la marque de conserver toujours un volume de production (et de ventes) important avant que le passage au tout électrique ne soit inéluctable.

Le premier Renault Captur s’est fait attendre

À l’instar de la Renault Clio, le SUV Renault Captur est un modèle incontournable chez Renault. Et pourtant la marque a attendu longtemps avant de lancer la première génération de ce modèle en 2013, alors que depuis 2010, Nissan partenaire de l’Alliance connaissait le succès dans la catégorie des SUV citadins avec son original Nissan Juke. Mieux vaut tard que jamais et Renault en proposant le Renault Captur a réussi à vendre plus d’un million d’exemplaires de cette première génération entre 2013 et 2019.

L’arrivée de la deuxième génération en 2019 a confirmé le succès de ce modèle sur le marché français et européen, alors que sur les marchés émergents on pouvait trouver (à partir de 2016) un modèle baptisé Renault Captur (ou Renault Kaptur) qui était quant à lui basé sur le Dacia Duster. Pour le Captur européen qui reprend la base de la Clio, après un restylage en 2024, le temps de la retraite a enfin sonné, mais celle-ci attendra un peu puisque le remplacement de ce modèle dans les concessions n’est pas prévu avant 2027.

Effort sur les « électriques », mais aussi sur les « thermiques »

Si la marque au losange a ces derniers temps mis la priorité sur une offre de petits véhicules électriques avec les Renault 5 E -Tech, Renault 4 E-Tech et bientôt Twingo E-Tech, les ventes de ceux-ci, même si elles sont importantes, ne suffiront pas à maintenir un niveau de production assez élevé. Et c’est pourquoi alors que l’on pensait que les Renault Clio 5 et Renault Captur 2 allaient poursuivre leur carrière avec un restylage supplémentaire, Renault a préféré investir un peu plus, en proposant une nouvelle génération de sa citadine (Renault Clio 6) et s’apprête à faire de même avec le SUV Renault Captur.

Avant cette troisième génération de Captur prévue pour 2027, la gamme du Renault Captur a déjà connu quelques rebondissements au cours des derniers mois. Ainsi on a vu apparaître un restylage (Renault Captur 2 Phase 2) en 2024 puis ce modèle s’est vu épaulé par une version allongée qui a pris le nom de Renault Symbioz. Cette aide du Symbioz permet à Renault de différer la sortie de la troisième génération de Renault Captur.

Le bloc 1.2 TCe va débarquer sur le Captur 2

En plus de l'aide apportée par le Symbioz, cette attente avant l’arrivée de la troisième génération du Captur est rendue également possible parce que le Renault Captur devrait bénéficier de l’apport de nouvelles motorisations dans les prochains mois. Ces motorisations seront empruntées à la Renault Clio 6. Il s’agit du moteur trois cylindres 1.2 TCe qui sera disponible en 115 ch avec au choix, boîte de vitesses manuelle ou à double embrayage robotisé EDC à six rapports. Ce moteur sera également présent en version bicarburation (essence/GPL) Eco-G de 120 ch avec boîte EDC. Notons que pour la motorisation full hybrid de la Clio 6 qui est passée de 145 à 160 ch grâce à l’adoption d’un bloc essence 1.8 au lieu de 1.6, elle est déjà présente sous le capot de l’actuel Renault Captur restylé.

Le Captur 3 devrait rester longtemps au catalogue Renault

L’arrivée sous le capot du Captur de nouveaux moteurs permettra de baisser les rejets de CO2 et la consommation de carburant. Mais ces nouvelles motorisations permettront aussi au Renault Captur 3 de se maintenir le plus longtemps possible au catalogue de la marque au losange avant la date butoir de 2035 et le passage obligatoire au tout électrique (à moins que d’ici là la politique de la Commission européenne évolue). Lors de son renouvellement, le Renault Captur devrait, comme la Clio 6, prendre quelques centimètres de plus en longueur de manière à s’approcher des 4,30 m de long (le Captur 2 mesure actuellement 4,23 m). C’est la taille de son concurrent direct, le Peugeot 2008 tandis que le Citroën C3 Aircross atteint les 4,40 m et que le nouveau Volkswagen T-Roc affiche désormais une longueur de 4,37 m.

Il convient de noter que cette nouvelle génération du Renault Captur a provoqué chez Nissan une remise en cause du futur Nissan Juke 3 qui devait arriver en 2026. Celui-ci ne devait être qu’électrique, mais il disposera finalement de motorisations thermiques et pourrait n’être disponible qu’en 2027. Le nouveau Nissan Juke sera toujours produit en Angleterre dans l’usine de Sunderland tandis que le Renault Captur 3 devrait être produit sur le site espagnol de Valladolid où est produite actuellement l’actuelle génération du Renault Captur.

Un tableau de bord provenant de la Clio 6

À l’image de ce que l’on vient de voir avec la Renault Clio 6, l’habitacle du Renault Captur sera modifié. Comme pour la citadine, le tableau de bord devrait se composer de deux écrans de 10,1 pouces (un pour l’instrumentation, l’autre pour l’infodivertissement). Afin de faciliter le travail du conducteur, ces deux écrans sont disposés en forme de « V », l’écran central étant tourné vers lui. On trouve aussi à l’intérieur de la Clio 6 (et probablement du Captur 3) un petit volant haut de gamme provenant de véhicules de segments supérieurs. Des sièges inédits, des rangements supplémentaires intégreront l’habitacle du futur Renault Captur 3 qui par ailleurs sera très bien doté en ce qui concerne les aides à la conduite avec : régulateur de vitesse adaptatif intelligent, aide au parking latéral et avant, avertisseur d’angle mort, alerte sortie sécurisée des occupants, avertisseur de sortie de stationnement en marche arrière et freinage automatique d’urgence en marche arrière. Pour ce qui concerne le multimédia, le Captur 3 fera confiance au système OpenR Link avec Google intégré (Google Maps, Google Assistant et Google Play).

Un style plus expressif et athlétique

Enfin en ce qui concerne le style du modèle, comme pour la nouvelle Renault Clio 6, la source d’inspiration proviendra du concept-car Renault Emblème, le Renault Captur 3 devrait afficher un design plus expressif avec des lignes davantage marquées et un design plus athlétique. La calandre devrait être hexagonale et plus proéminente, on devrait découvrir des optiques effilées et des feux de jour en forme de « C » très stylisé. Le capot devrait être plongeant avec des plis bien marqués et à l’arrière on devrait trouver des feux en deux parties et une ligne de toit assez plongeante. L’accroissement des cotes ne devrait pas faire progresser de manière importante le volume de coffre et l’habitabilité. Le futur Renault Captur 3 pourrait céder à la mode des poignées de porte affleurantes afin de faire progresser son aspect haut de gamme. Mais on devrait en savoir plus sur ce nouveau SUV au cours de l’année prochaine en découvrant des prototypes ou des modèles de préséries sur la route ou sur circuit.

Bilan Ne pouvant se contenter d’une gamme essentiellement électrique, Renault va continuer à produire des véhicules thermiques. L’arrivée début 2026 en concession de la nouvelle Renault Clio 6 montre que le constructeur français et prêt à investir pour proposer des voitures thermiques denier cri. Il faudra seulement attendre presque deux ans pour que l'on découvre la nouvelle génération du Renault Captur, un troisième opus qui va reprendre la plateforme et les motorisations de la Clio 6 et devrait également s’inspirer du style de la citadine. Véhicule moderne bien équipé en aides à la conduite, ce modèle pourra tenir très longtemps avant que le passage au tout électrique ne devienne obligatoire.

Le futur Renault Captur 3 en dix points

Nouvelle génération (troisième) du Renault Captur

du Renault Captur Héritier des Renault Captur 1 (2013-2019) et Renault Captur 2 (2019…)

des Renault Captur 1 (2013-2019) et Renault Captur 2 (2019…) Arrivée prévue en 2027 (présentation) et fin 2027 (commercialisation)

(présentation) et fin 2027 (commercialisation) Production en Espagne , usine de Valladolid

, usine de Valladolid SUV citadin , cinq portes, cinq places

, cinq portes, cinq places Plateforme CMF-B

Longueur : 4,30 m environ

environ Motorisations thermiques : 1.2 TCe 115 ch et bicarburation Eco-G 120 ch

: 1.2 TCe 115 ch et bicarburation Eco-G 120 ch Motorisation full hybrid : 160 ch

: 160 ch Tarif : à partir de 28 000 €*

*Estimation