Renault Talisman RS Shooting Brake, la chasseuse d'Audi RS 4 mort-née

La Renault Talisman reste à ce jour la dernière berline du constructeur français. Lancée sur le marché en 2015 et retirée d’Europe en 2022, elle a continué de se vendre jusqu’en 2024 en Corée du Sud sous le blason Samsung. Dans un marché où les familiales thermiques sont depuis longtemps en perte de vitesse (surtout chez les marques généralistes), elle n’a pas réussi à faire mieux que la précédente Laguna de troisième génération et n’a pas été remplacée depuis.

En attendant de voir si Renault ose un jour revenir sur ce segment (pourquoi pas avec un modèle électrique), Losange Magazine ressort des tiroirs une très intéressante étude de style réalisée par le bureau de design de la marque en 2014. Vous ne rêvez pas, le break Talisman visible dans les images accompagnant cet article se paye bien un profil de « shooting brake » avec une poupe effilée à la façon d’une Mercedes CLS éponyme.

Une Talisman Renault Sport !

Et vous avez sans doute remarqué le petit badge Renault Sport disposé sur la porte arrière : il s’agit d’une version sportive ! A l’époque, les équipes de Renault ne sont pas allées jusqu’à travailler sur un groupe motopropulseur mais on aurait très bien pu imaginer un quatre cylindres 2,0 litres turbo poussé à plus de 300 chevaux ou, dans nos rêves les plus fous, un V6 bi-turbo de plus de 400 chevaux.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette étude de style, de même que la Talisman RS Estate plus classique ci-dessous, sont restées sagement dans les archives du département de design de Renault. Et il n’existe désormais plus aucune version sportive thermique au sein du catalogue de Renault. Depuis la Safrane Biturbo, jamais Renault n’a osé se relancer sur le segment des familiales sportives ni aucun autre constructeur français à l’exception de Peugeot avec sa 508 PSE hybride rechargeable. On ne peut pas dire que cette tentative ait été couronnée de succès…