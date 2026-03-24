Right-sizing : la nouvelle méthode radicale des entreprises pour réduire leur facture automobile

La transition n’est pas qu’écologique, elle est aussi économique et sociétale. La berline rutilante, symbole ultime de la réussite sociale et du confort professionnel, généreusement octroyée comme un complément de salaire, perd de sa superbe.

En 2026, les gestionnaires de parcs ne jurent plus que par le « right-sizing ». Un néologisme venu de l’industrie synonyme d’une nouvelle de sobriété dans les flottes d’entreprises.

Plus petit, le nouveau grand

Le " Baromètre 2026 des flottes et de la mobilité " publié ce 24 mars par Arval Mobility Observatory met en exergue un phénomène nouveau. La taille et le segment des véhicules reculent.

Face à l’envolée des coûts d’acquisition et une fiscalité environnementale jugée " punitive " pour les modèles les plus imposants, 56 % des décideurs français ont déjà acté le remplacement de leurs véhicules par des modèles plus petits, plus accessibles et, surtout, moins énergivores.

Cette cure d’amaigrissement n’est pas qu’une affaire de gabarit, elle touche le cœur même de la possession de véhicules. En 2026, une entreprise sur huit (12 %) envisage une diminution pure et simple du nombre de voitures dans son parc.

Chez les grands comptes, cette proportion grimpe à 23 %. Un bond de 15 points en seulement un an. Le parc automobile n’est plus un actif que l’on fait croître, mais un centre de coûts que l’on optimise avec une précision d’orfèvre.

L’art de faire durer ses voitures

Autre signe de cette nouvelle ère. Les véhicules restent plus longtemps à l’inventaire. Si la rotation des flottes était autrefois réglée comme du papier à musique tous les trois ou quatre ans, la durée de détention moyenne dépasse désormais largement les 5 ans.

" En 6 ans, le parc entreprises a gagné 6 mois d’âge moyen, dont 3 mois sur les deux dernières années seulement " , souligne une récente étude Dataneo pour Sesam LLD. L’âge moyen du véhicule d’entreprise est ainsi passé de 6,8 ans en 2019 à 7,4 ans en 2025.

Ce vieillissement assumé des flottes s’accompagne d’un intérêt croissant pour le véhicule d’occasion. 62 % des entreprises envisagent désormais d’intégrer des voitures de seconde main dans leurs rangs, séduites par des loyers en Location Longue Durée (LLD) 30 % inférieurs à ceux du neuf.

Du volant au crédit mobilité

82 % des entreprises interrogées sont déjà engagées dans la transition énergétique de leurs Véhicules Particuliers (VP) ou envisagent de le faire dans les trois prochaines années. 67 % disent avoir déjà intégré des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (PHEV) dans leur parc.

À l’horizon 2030, 41 % des répondants se disent prêts à " prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer à une réglementation imposant le 100 % électrique aux flottes de voitures particulières ".

Mais plus d’une entreprise sur deux (53 %) se dit en revanche prête à proposer un " crédit mobilité " à ses employés en lieu et place d’une voiture de fonction. Une véritable rupture anthropologique, un bouleversement des comportements concernant les déplaceements professionnels. Le salarié passsant du statut de conducteur à celui de voyageur multimodal.