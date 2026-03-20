Impôts 2026 : le double coup de massue qui attend les 19 millions de conducteurs " diesel "

Quand les calendriers fiscal et mondial s’entrechoquent, le contribuable trinque. Alors que l’attaque de l’Iran fait exploser les tarifs à la pompe, l’administration fiscale vient de revoir à la baisse le barème des frais de carburants.

Censé compenser les dépenses hydrocarbures des professionnels ayant opté pour la déclaration des " frais réels ", le barème 2026 sur le gazole affiche une baisse de plus de 5 %. Un paradoxe, alors qu’à la pompe son prix s’est envolé de 20 % depuis le 28 février pour dépasser les 2 €/l.

Le miroir déformant des statistiques

Comment expliquer un tel paradoxe ? La réponse tient à la mécanique même de l’impôt. Ce barème, sert à calculer les frais engagés l’année passée. Or, 2025 fut l’année d’une accalmie sur le front de l’énergie. Le fisc, a donc tenu compte des données de l’an dernier pour ériger son nouveau barème fiscal, sans avoir pu anticiper la flambée actuelle déclenchée par les récentes tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Au moment de remplir sa feuille d’impôts, le contribuable se retrouve donc à utiliser un barème amputé de 5 % pour éponger une dépense réelle qui a explosé de 20 %. Ce décalage temporel crée ce que les économistes appellent un " effet de ciseau " dévastateur pour le budget des ménages.

Les Français paient leur plein au prix fort aujourd’hui, tout en voyant sa capacité de déduction s’amoindrir sur sa déclaration de revenus.

Le diesel, un condamné qui fait de la résistance

Dans ce paysage tourmenté, le conducteur de diesel est en première ligne. Malgré la transition énergétique du parc roulant en cours, au 1er janvier 2025, plus de 19 millions de véhicules diesel circulent encore dans l’Hexagone. Soit encore près d’une voiture sur deux (48,3 %).

Pour ces millions de Français, la baisse du barème entraîne une perte de pouvoir d’achat. Pour un salarié parcourant 15 000 kilomètres par an, le passage de l’indemnité de 0,116 € à 0,110 € (pour une voiture 5 CV-7 CV) ampute sa base déductible de 90 euros.

Fin de l’exception française

L’époque où le diesel était le refuge budgétaire des classes moyennes semble appartenir à une autre ère géopolitique. Sur trois ans, le gazole a subi une volatilité bien plus agressive que l’essence achevant de fragiliser un parc automobile vieillissant qui ne bénéficie plus d’aucun avantage à la pompe.

Hier encouragé par une fiscalité avantageuse, le gazole est aujourd’hui le grand perdant d’une double offensive : celle des marchés mondiaux, volatils depuis l’attaque sur l’Iran et avant avec la guerre en Ukraine, et celle d’une administration fiscale qui a patiemment aligné ses taxes sur l’essence.

Un rattrapage de la fiscalité sur le gazole

Le " rattrapage " fiscal amorcé en 2018, qui avait mis le feu aux poudres sociales (crise des gilets jaunes), est désormais une réalité comptable. En actant une baisse de déduction de 5,17 % basée sur le calme trompeur de 2025, Bercy demande aux Français de financer la flambée actuelle — une hausse de 32 centimes en trois semaines — avec des outils de compensation diminués.

À quelques semaines de la clôture de la campagne déclarative, le choix devient cornélien. Faut-il s’acharner à déclarer ses frais réels avec un barème en berne, ou se résoudre à l’abattement forfaitaire de 10 % ? Pour beaucoup, le calcul se jouera à quelques dizaines d’euros près. Mais au-delà des chiffres, l’automobiliste redoute (à juste titre ?) d’être une fois -encore- le dindon de la farce. La situation risque en revanche de profiter à la voiture électrique jugée de mieux en mieux adaptée aux usages profesionnels.