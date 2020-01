Soldes : 9 voitures à prix cassés chez les mandataires, jusqu'à - 40 %

Offres constatées le 7 janvier 2020, valables selon les conditions de chaque société. Photos d'illustration, non contractuelles.

Audi A3 Sportback : - 31 %

Son atout ? Son label premium.

L'avantage des prix cassés des mandataires est que l'on peut envisager plus facilement l'achat d'un véhicule premium. En ce moment, la bonne affaire est l'Audi A3 Sportback, le modèle étant en fin de carrière. Chez Auto-ies, on trouve un modèle essence 35 TFSI 150 ch avec la boîte s tronic à - 31 %. En stock, avec une couleur noire et le pack esthétique s line, ce modèle fait le plein d'options avec les phares full LED, la navigation, le virtual cockpit, l'aide au stationnement avant/arrière. Le prix de vente est de 31 218 €.

Citroën C4 SpaceTourer : - 32 %

Son atout ? Son sens de l'accueil.

Certes, le Renault Scénic est davantage bradé. Mais pour les amateurs de monospaces compacts, le Citroën C4 SpaceTourer reste plus pratique, avec une meilleure modularité. Il est proposé jusqu'à - 32 % du côté d'Auto-ici, avec le moteur essence PureTech 130 ch et la finition Feel avec navigation, accès mains libres…

Fiat 500 : - 39 %

Son atout ? Son look intemporel.

La Fiat 500 est un incontournable des grosses promos des mandataires. Chez Auto Discount, on trouve actuellement en stock des 500 millésime 2020 avec le moteur essence 1.2 69 ch et la finition Lounge, proposées avec une remise de 39 %. Le prix catalogue est toutefois gonflé par plus de 3 000 € d'options (toit en verre panoramique, climatisation automatique…). Le prix de vente final est de 12 120 €.

Jeep Renegade : - 33 %

Son atout ? Son look sympa.

Vous aimez la silhouette fun du Jeep Renegade ? Le modèle s'affiche à - 33 % chez Elite Auto. Ce rabais concerne une version en stock avec le bloc essence 1.3 de 150 ch à boîte auto et la finition Limited. Petit bémol, ce Renegade est proposé avec des couleurs très sobres. Il perd un peu de son charme, mais il s'affiche ici à 22 473 €.

Opel Astra Sports Tourer : - 41 %

Son atout ? Son volume de chargement.

L'Astra vient d'être légèrement restylée. Opel a surtout revu toute la gamme de motorisations pour faire baisser les consommations et émissions. Mais cela n'a pas eu pour effet de faire baisser les ristournes. Aramis Auto casse les prix sur le break Sports Tourer avec le bloc diesel 1.5 de 122 ch, en finition Elegance. Cette version, dotée des options accès mains libres et caméra de recul, est à 19 490 € ! Imbattable.

Nissan 370Z : - 35 %

Son atout ? Le plaisir.

Et pourquoi ne pas se faire plaisir ? Parmi les modèles sportifs, l'un des plus bradés est le coupé Nissan 370Z. Avec son V6 de 328 ch, il est affiché avec une ristourne allant jusqu'à 35,5 % chez Auto Discount. Le hic est que le modèle est frappé par un malus maximal à l'immatriculation. Mais le rabais du mandataire peut faire passer la pilule.

Renault Kadjar : - 40 %

Son atout ? Le prix, évidemment !

Le Renault Kadjar est déjà bien bradé par les concessionnaires. Forcément, il l'est aussi chez les mandataires. Le véhicule atteint même des records de ristournes, avec par exemple 40 % chez Elite Auto. Cette remise concerne toutefois le moteur essence 160 ch EDC, pas le plus recherché (le diesel 150 ch se contente d'environ 25 % de rabais). Le 160 ch est associé à la finition haute Intens, l'équipement est donc riche (phares full LED, caméra de recul, navigation). Le prix est de 22 585 €. Plusieurs coloris sont proposés.

Toyota Corolla : - 25 %

Son atout ? La motorisation hybride.

En parcourant les sites des mandataires, on a pu constater que les modèles hybrides n'étaient pas autant bradés que les thermiques, ce qui prouve qu'ils sont davantage recherchés. Mais il y a quand même un joli - 25 % sur la dernière génération de Toyota Corolla, avec le moteur de 122 ch et la finition Dynamic, du côté d'Auto-ies. La voiture s'affiche à 22 374 €.

Volkswagen Golf 7 : - 39 %

Son atout ? C'est une référence indémodable.

La Golf 8 arrive bientôt dans les concessions. Mais faut-il pour autant bouder la Golf 7 ? Non, celle-ci reste parfaitement dans le coup et sa fin de carrière permet d'avoir d'énormes rabais. Chez Aramis Auto, on trouve par exemple un modèle coeur de gamme TSI 130 ch Confortline à - 39 % ! L'équipement comprend la navigation et les optiques full LED. Le prix est de 19 790 €.