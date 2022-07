SUV citadins : le TOP 10 des coffres

L’homologation d’une voiture dans notre pays répond à de nombreux critères. Les constructeurs doivent homologuer leurs véhicules auprès de l’organisme privé UTAC (Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle). Cet établissement est chargé par les autorités françaises de procéder à tous les essais de mise en conformité des véhicules ainsi que de leurs équipements. Pour homologuer un véhicule, l’UTAC se conforme aux directives édictées par la Commission européenne. Ainsi l’UTAC procède aux tests d’homologation comme le WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) qui regroupe l’ensemble des nouvelles procédures d’essai des véhicules concernant en particulier les mesures de consommation de carburant, des rejets de CO2 et d’autres polluants. Mais s’il existe des normes pour l’homologation d’une voiture, il n’y en a pas pour ce qui concerne les volumes de coffre. C’est pourquoi les constructeurs profitent de ce flou administratif pour calculer la capacité du coffre de leurs voitures.

De l’eau ou des briquettes ?

Ainsi, le constructeur peut remplir le coffre d’eau, cela donne une valeur importante, mais peu crédible, car si l’eau s’infiltre partout même dans les endroits ne permettant pas d’y glisser un bagage. Plus proche de la réalité, la norme allemande « VDA 210 », qui est heureusement reprise par pratiquement toutes les marques automobiles consiste à évaluer la capacité d’un coffre en insérant des briquettes d’une forme standardisée (200 mm de long, de 100 mm de large et de 50 mm de haut), chacune d’entre elles représentant un volume d’un litre ou d’un dm3. Le jeu consiste à en insérer le plus possible, plancher en place, mais en incluant le rangement situé en dessous s’il existe (emplacement de roue de secours par exemple) et en laissant la plage arrière (ou cache-bagages) bien fixée. Une fois ce remplissage réalisé, le hayon doit pouvoir se fermer, le nombre des briquettes insérées indiquant la capacité en litre du coffre.

Plusieurs normes en stock

Il n’y a pas que la norme « VDA 210 » qui existe, il en existe bien d’autres comme la norme « VDA 211 ». Avec celle-ci, on remplit le coffre jusqu’au haut de la banquette arrière (pas de cache-bagages dans ce cas). La différence peut être importante puisqu’avec avec un SUV citadin, cela peut se traduire par une différence de 12 litres, soit pratiquement un pack de bouteilles d’eau minérale.

Il n’y a pas que le volume qui compte

Si pour notre nouveau Top 10, nous parlons exclusivement de capacité, ce n’est pas la seule donnée intéressante pour un coffre. Ainsi son accessibilité est tout aussi importante, une hauteur de seuil trop élevée ne facilite pas le chargement, un espace de chargement trop tarabiscoté (passages de roues gênants par exemple) perturbe également le chargement. Certains aspects pratiques peuvent aussi se révéler importants, comme des espaces de rangement spécifiques qui peuvent contenir de menus objets (outils, lampe de poche, rouleau de papier absorbant, bidon d’huile…), un filet de retenue, des crochets pour suspendre un sac, etc. Une banquette coulissante peut également être un plus pour augmenter le volume de coffre, comme celle qui équipe plusieurs modèles de notre Top 10 (Citroën C3 Aircross, Mini Countryman, Opel Crossland, Renaul Captur, Volkswagen T-Cross) . Cependant, cet équipement sera pratique seulement si l'on voyage à deux, car à quatre ou cinq, il faudra reculer la banquette au maximum.