Suzuki Vitara hybride : des arguments - Vidéo en direct du Salon de l'auto Caradisiac 2020

Si le Suzuki Vitara est déjà un "vénérable" petit SUV, apparu pour son premier opus en 1988, ce qui ne rajeunit personne, sa quatrième génération date de 2015. Nous l'avons bien sûr déjà essayée à de nombreuses reprises et la version restylée est exposée sous l'impressionnante voûte du hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville dans la Manche où se déroule le premier salon automobile organisé par un média, Caradisiac.

Le Suzuki Vitara reçoit une nouvelle motorisation, très importante, qui débarque dans la gamme. Pourquoi importante ? Parce qu'elle va chasser toutes les autres. C'est la réponse de Suzuki aux nouvelles exigences européennes en matière d'émissions de CO2.

La face avant a été modernisée l'année dernière, avec des touches de chrome et une nouvelle calandre. Déjà, la gamme du constructeur compte parmi les mieux hybridée du marché. Tous les modèles (excepté la Celerio) peuvent déjà compter sur une hybridation légère (mild hybrid).

Et c'est au tour du Vitara d'en bénéficier. Le système est simple, léger et peu onéreux, comparé à un système full hybride ou hybride rechargeable. En effet, le poids supplémentaire est de 15 kg seulement, et le surcoût limité à 1 500 € par rapport à l'ancien 1.4 Boosterjet 140. Il associe un moteur électrique de 10 kW à une petite batterie lithium-ion 48V dont la capacité est de 0,4 kWh (8 VA). L'énergie est récupérée en phase de décélération et de freinage et est restituée lors des accélérations. À noter que le système n'est pas full hybride, impossible de rouler avec le moteur électrique seul, même pas sur courte distance. C'est une hybridation légère, qui vient en soutien du thermique uniquement.

Contrairement à ses concurrents, le Vitara est aussi proposé avec une transmission intégrale : Allgrip. Sur la route, le Vitara est confortable, raisonnablement dynamique, mais il est par contre mal insonorisé, surtout au niveau des bruits de roulement et d'air. Côté consommation, et sans chercher le moins du monde à économiser, nous avons relevé un peu moins de 7 litres à l'ordinateur de bord.

La planche de bord est un peu triste, malgré les placages imitation alu. Et la qualité de finition, même améliorée depuis le restylage, reste très moyenne.

L'habitabilité est correcte par rapport au gabarit désormais plutôt court du Vitara et le volume de coffre semble plus important que les 375 litres annoncés. Ce dernier dispose d'un plancher de coffre à deux niveaux, qui permet d'obtenir une surface presque plane lorsque la banquette est rabattue.

Le Suzuki Vitara en occasion Prix du Suzuki Vitara en neuf : de 16 990 € à 25 600 € Prix du Suzuki Vitara en occasion : de 8 000 € à 21 000 € Plus de 120 annonces de Suzuki Vitara hybride d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Caradisiac Suzuki traîne dans son sillage une réputation d'excellente fiabilité. Est-ce usurpé ? Pas le moins du monde. La marque fait partie, avec Honda, Lexus ou Toyota, des meilleures sur ce plan. Et le Vitara suit la tendance. Cette dernière génération est très bien placée. Tout juste peut-on signaler des usures prématurées de pneus, ou des aléas du système multimédia. Mais rien qui puisse faire renoncer à un achat en seconde main. Le moteur récemment hybridé reste un point d'interrogation, mais vu le sérieux de la marque, on gage qu'il sera robuste et sans souci.

