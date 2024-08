Tesla Model 3 Performance : il y a moins bien, mais c’est plus cher

Si le constructeur prive le conducteur de commodos, il n’est pas pingre sur le reste. De série, il propose le GPS connecté complété d’un planificateur d’itinéraire, les projecteurs actifs à LED, les sièges avant Sport en simili ventilés, chauffants et à réglages électriques, la banquette arrière chauffante, l’écran central tactile de 15,4 pouces, l’écran arrière tactile de 8 pouces, la sono 17 HP, le double chargeur de smartphone par induction, le toit panoramique fixe, la pompe à chaleur, les caméras de stationnement à 360°, l’accès et le démarrage sans clé via application smartphone. En revanche, certains accessoires comme l’affichage tête haute sont indisponibles.

Le point techno La Performance dispose du mode Piste V3. On l’a vu, il permet de faire varier la répartition de la puissance sur les trains à volonté, de régler l’angle de dérive que l’on souhaite adopter ainsi que les aides à la conduite mais aussi de se filmer sur circuit à l’aide des caméras de surveillance de la voiture.