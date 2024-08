Tesla Model 3 Performance : il y a moins bien, mais c’est plus cher

La concurrence : en danger

Parmi les berlines sportives électriques à-mêmes de défier la Tesla Model 3 Performance (460 ch) à 57 490 €, le choix n’est pas large à moins de 70 000 €, en ratissant large. On ne trouve que la BYD Seal AWD à 49 990 € (530 ch), pas aussi véloce mais tout de même attractive. En élargissant la recherche à 80 000 €, on tombe sur la très amusante Hyundai Ioniq 5 N (650 ch), à 78 000 €, ou encore la BMW i4 M50 xDrive (544 ch) à 78 600 €. Aucune n’atteint les performances accélératives de la Tesla, et elles ne la dépassent pas côté efficience. La Tesla surpasse même face au chrono la Porsche Taycan 4S (moins spacieuse), facturée 124 296 €. Dur, dur !

A retenir : incontournable

Difficile d’imaginer meilleur rapport prix/performances/efficacité que celui de la Tesla Model 3 Performance dans le segment des berlines sportives. Cette américaine fabriquée en Chine marche très, très fort et bénéficie d’un châssis diabolique mais sait aussi se montrer douce, relativement confortable et peu énergivore. Un mix vraiment étonnant, complété d’une autonomie convenable et d’une recharge théoriquement rapide alliée à un réseau de Superchargeurs dense. Que demander de plus ? Une ergonomie qui ne donne pas mal à la tête et des aides à la conduite sans ambition totalitaire. On aurait aussi aimé que la Model 3 progresse un peu plus en changeant de génération… Quant aux 7 000 € que la Performance réclame face à la Grande Autonomie, ils ne paraîtront pas excessifs à la clientèle férue de conduite sportive, voire de trackdays, d’autant qu’elle ne trouvera mieux qu’en dépensant 70 000 € de plus au bas mot….

Les prix Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus (3) 460 PERFORMANCE AWD 0 (wltp) 57 490 € 0 €

Caradisiac a aimé