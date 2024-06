Tesla offre 20 000 km de supercharge gratuite sur les Model S, 3, X, Y, mais il faut se dépêcher

C'est toujours bon à prendre. Petits calculs faits, cette offre de 20 000 km de supercharge gratuite représente, selon la consommation moyenne des différents modèles Tesla, entre 1 350 € et 1 950 € d'avantage client, si l'on se base sur les consommations moyennes WLTP et un prix du kWh de 0,51 € aux superchargeurs (c'est le max, car il varie selon l'endroit et l'heure).

Et ça, pour une marque qui n'est pas une habituée des offres promotionnelles, à l'exception notable du "bonus offert" sur les Model 3 récemment (qui n'y ont plus droit du fait de leur fabrication en Chine), qui préfère d'ailleurs baisser ou monter les prix selon les ventes, c'est une nouvelle façon de faire. Cela dit, ça rappelle (de loin...) les charges gratuites offertes à vie à l'achat des premières Model S et X. En tout cas, cela représente entre 2 % et 3,4 % de la valeur des autos, selon le modèle et le prix du neuf.

Mais cela représente aussi, si l'on s'en tient au kilométrage annuel moyen des Français (12 000 km toutes motorisations confondues), plus d'un an et demi pendant lequel vous pourriez rouler "gratis"...

Mais pourquoi maintenant ? L'explication est multiple, mais simple. Les ventes de Tesla ne se font plus toutes seules. En France, elles ont chuté de 8,5 % au premier trimestre. Les concessions ont du stock à écouler. Et au niveau mondial, le bénéfice de la firme américaine a dégringolé de 55 %, et sa valorisation boursière de 40 %. Il faut donc relancer la machine. Remettre une petite pièce dans la cash machine.

Il faut se dépêcher !

Cela dit, cette offre est assortie comme souvent de "petites lignes"... Les conditions ne sont pas associées au modèle acheté ou à l'acheteur, mais elles sont temporelles. Ces 20 000 km de roulage gratuits sont valables pour l'achat d'un des quatre modèles cités en titre : Model S, Model 3, Model X et Model Y (en respectant cet ordre, ça donne S3XY, pour ceux qui ne le sauraient pas encore...), mais uniquement commandés ET livrés avant le 29 juin. C'est court comme délai. Il faut donc ne pas traîner pour ceux qui voudraient se laisser tenter.

Les petites lignes mentionnent d'autres points plus anecdotiques, dont celui qui dit que les km gratuits ne sont pas cessibles en cas de vente... Mais les voici citées en entier :

"Valable pour les commandes personnalisées et les véhicules préconfigurés, sous réserve de livraison jusqu'au 29 juin 2024 inclus. Si la livraison n'est pas effectuée à cette date, Tesla se réserve le droit d'annuler la commande. Si le délai de livraison est reporté en raison de circonstances sous le contrôle de Tesla, vous avez toujours droit à l'avantage en prenant livraison à la première date disponible. Cette offre peut être combinée avec le programme de financement pour le modèle et la configuration concernés visibles sur notre site. Les avantages ne peuvent être transférés à un autre véhicule ou à une autre personne. Les crédits de Superchargeur perdront leur validité en cas de changement de propriétaire de votre véhicule. L'offre est valable uniquement dans la limite des stocks disponibles. Les véhicules d'occasion sont exclus de cette offre."

Pour résumer, cette offre n'est pas à classer dans les exceptionnelles, mais est toujours bonne à prendre. Elle représente un effet d'aubaine pour ceux qui avaient de toute façon l'intention d'acheter, comme toutes les promos... Mais suffira-t-elle à redresser les ventes. Pas vraiment sûr. On attend pour cela le restylage du Model Y, et surtout la sortie d'un nouveau modèle plus accessible, qui n'arrête pas de se faire attendre, à tel point qu'il se murmure qu'il ne sortira jamais.