Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Citroen

Le starter de 7h00

Toute la folie Citroën à Rétromobile 2026

Dans Salons / Retromobile

Pierre-Olivier Marie

0  

Citroën revient à Rétromobile, et expose à cette occasion ses concept-cars les plus spectaculaires. But de la manoeuvre: établir une filiation avec son prototype Elo, dont l'entrée en production semble de plus en plus plausible.

Toute la folie Citroën à Rétromobile 2026
L'incroyable Citroën Karin de 1980- Son lien avec le concept Elo? L'habitacle lumineux et le conducteur installé en position centrale.

Existe-t-il une marque plus "perchée" (au bon sens du terme) que Citroën ? Depuis sa création en 1919, le constructeur français a brillé par sa créativité et son audace. Jacques Calvet, Président de PSA entre 1984 et 1997, avait fort justement résumé les choses dans une interview: "J’ai toujours comparé Peugeot à l’infanterie. Vous avez tel objectif, et il faut le prendre dans tel délai, et disposez de tous les moyens possibles. Citroën c’est la cavalerie. Parfois elle s’égare un peu dans les forêts, n’arrive pas forcément à temps comme à Waterloo. Mais c’est la cavalerie : innovation, invention, recherche, et le goût de « se faire plaisir », pour reprendre une expression en vogue chez les sportifs. Il y a cette joie d’être différent."

Le concept-car Elo dévoilé en décembre peut être considéré comme un "manifeste" pour Citroën: des véhicules dont l'apparente simplicité recèle des solutions très ingénieuses. On a ici 6 places malgré une longueur de 4,10 m.
Le concept-car Elo dévoilé en décembre peut être considéré comme un "manifeste" pour Citroën: des véhicules dont l'apparente simplicité recèle des solutions très ingénieuses. On a ici 6 places malgré une longueur de 4,10 m.

On aura une parfaite illustration de cette "joie de la différence" au salon Rétromobile 2026, où les Chevrons font leur grand retour à travers une exposition de concept-cars qui s’annonce assez époustouflante. On y découvrira bien sûr la dernière-née, le monospace Elo taillé comme un rover lunaire, mais c’est surtout la Karin qui promet d’aimanter les regards. Ce minuscule (3,70 m.) coupé triplace créé en 1980 place son conducteur en position centrale (comme Elo) et celui-ci dispose d’une interface très "an 2000", avec écrans et joysticks, et c’est splendide. A noter, la possibilité de pivoter le siège pour créer un espace de travail, lequel doit toutefois bien chauffer quand le soleil tape ! Belle audace stylistique en tout cas, avec une ligne de pavillon qui préfigure celle du célèbre Tesla Cybertruck.

Activa - Lien avec Elo : le caractère innovant
Activa - Lien avec Elo : le caractère innovant

Autre star du stand, le concept Activa 1 (1988) qui illustrait les recherches de Citroën sur la suspension hydraulique, lesquelles aboutiraient au lancement de la Xantia Activa, sage berline en apparence mais dont le comportement routier avait bluffé toute la planète automobile lors de son lancement en 1994. Quand les bonnes berlines réussissaient le célèbre "test de l’élan" à 70 km/h, elle le bouclait à…85 km/h ! Ce concept car est aussi le premier de la marque à proposer un affichage tête haute.

Xanae - Lien avec ELO : l’habitacle monovolume "pensé pour la famille et les moments partagés"
Xanae - Lien avec ELO : l’habitacle monovolume "pensé pour la famille et les moments partagés"

On citera aussi la Xanae, monospace qui en 1994 préfigurait la future Xsara Picasso et dont l’accès à bord était facilité par l’absence de montant central. Solution irréaliste, mais ô combien séduisante. On relève aussi le caractère rotatif des sièges avant, qui permettent de "faire salon" dans l’habitacle. Quant à la C-Cactus de 2007, elle se voulait une "voiture essentielle", c’est-à-dire dépourvue de tout le superflu dont sont pourtant dotées toutes les voitures modernes.

C-Cactus - Lien avec Elo : la simplicité et le caractère durable, illustré par l’utilisation de matériaux recyclés
C-Cactus - Lien avec Elo : la simplicité et le caractère durable, illustré par l’utilisation de matériaux recyclés
C10 - Lien avec Elo : la silhouette monovolume
C10 - Lien avec Elo : la silhouette monovolume

La machine à remonter le temps nous emmènera ensuite en 1956, avec un prototype C10 au dessin particulièrement aérodynamique qui lui vaudra le surnom de "goutte d’eau", et s’achèvera en 1939 avec la 2CV A dont une première série de 250 exemplaires avait été lancée en 1939. Tous les modèles déjà produits seront détruits une fois la guerre déclarée, mais 4 subsisteront. Le premier à avoir été retrouvé, en 1968, est celui exposé par Citroën sur son stand. Il est à noter que Citroën vante la filiation, même lointaine, du concept Elo avec chacun de ces modèles. Si ce n’est pas la confirmation de sa très forte volonté de le produire en série, cela y ressemble fortement.

2 CV A - Lien avec ELO : la banquette arrière extractible
2 CV A - Lien avec ELO : la banquette arrière extractible

 

Rien à voir avec les concept-cars évoqués plus haut, mais Citroën exposera aussi un rarissime prototype de Traction cabriolet 15-6 (moteur 6 cylindres, donc), dont seuls 3 exemplaires autentiques subsistent. Celui visible cette année était aussi celui exposé en 1976 lors du premier Retromobile. 
Rien à voir avec les concept-cars évoqués plus haut, mais Citroën exposera aussi un rarissime prototype de Traction cabriolet 15-6 (moteur 6 cylindres, donc), dont seuls 3 exemplaires autentiques subsistent. Celui visible cette année était aussi celui exposé en 1976 lors du premier Retromobile. 

Photos (7)

Voir tout
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu