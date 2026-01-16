Toute la folie Citroën à Rétromobile 2026

Existe-t-il une marque plus "perchée" (au bon sens du terme) que Citroën ? Depuis sa création en 1919, le constructeur français a brillé par sa créativité et son audace. Jacques Calvet, Président de PSA entre 1984 et 1997, avait fort justement résumé les choses dans une interview: "J’ai toujours comparé Peugeot à l’infanterie. Vous avez tel objectif, et il faut le prendre dans tel délai, et disposez de tous les moyens possibles. Citroën c’est la cavalerie. Parfois elle s’égare un peu dans les forêts, n’arrive pas forcément à temps comme à Waterloo. Mais c’est la cavalerie : innovation, invention, recherche, et le goût de « se faire plaisir », pour reprendre une expression en vogue chez les sportifs. Il y a cette joie d’être différent."

On aura une parfaite illustration de cette "joie de la différence" au salon Rétromobile 2026, où les Chevrons font leur grand retour à travers une exposition de concept-cars qui s’annonce assez époustouflante. On y découvrira bien sûr la dernière-née, le monospace Elo taillé comme un rover lunaire, mais c’est surtout la Karin qui promet d’aimanter les regards. Ce minuscule (3,70 m.) coupé triplace créé en 1980 place son conducteur en position centrale (comme Elo) et celui-ci dispose d’une interface très "an 2000", avec écrans et joysticks, et c’est splendide. A noter, la possibilité de pivoter le siège pour créer un espace de travail, lequel doit toutefois bien chauffer quand le soleil tape ! Belle audace stylistique en tout cas, avec une ligne de pavillon qui préfigure celle du célèbre Tesla Cybertruck.

Autre star du stand, le concept Activa 1 (1988) qui illustrait les recherches de Citroën sur la suspension hydraulique, lesquelles aboutiraient au lancement de la Xantia Activa, sage berline en apparence mais dont le comportement routier avait bluffé toute la planète automobile lors de son lancement en 1994. Quand les bonnes berlines réussissaient le célèbre "test de l’élan" à 70 km/h, elle le bouclait à…85 km/h ! Ce concept car est aussi le premier de la marque à proposer un affichage tête haute.

On citera aussi la Xanae, monospace qui en 1994 préfigurait la future Xsara Picasso et dont l’accès à bord était facilité par l’absence de montant central. Solution irréaliste, mais ô combien séduisante. On relève aussi le caractère rotatif des sièges avant, qui permettent de "faire salon" dans l’habitacle. Quant à la C-Cactus de 2007, elle se voulait une "voiture essentielle", c’est-à-dire dépourvue de tout le superflu dont sont pourtant dotées toutes les voitures modernes.

La machine à remonter le temps nous emmènera ensuite en 1956, avec un prototype C10 au dessin particulièrement aérodynamique qui lui vaudra le surnom de "goutte d’eau", et s’achèvera en 1939 avec la 2CV A dont une première série de 250 exemplaires avait été lancée en 1939. Tous les modèles déjà produits seront détruits une fois la guerre déclarée, mais 4 subsisteront. Le premier à avoir été retrouvé, en 1968, est celui exposé par Citroën sur son stand. Il est à noter que Citroën vante la filiation, même lointaine, du concept Elo avec chacun de ces modèles. Si ce n’est pas la confirmation de sa très forte volonté de le produire en série, cela y ressemble fortement.