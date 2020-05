Toyota Yaris, l'intégrale : la plus française des japonaises

La Toyota Yaris a toujours eu une place particulière en France : spécialement développée pour le marché européen, c'est de plus dans l'usine d'Onnaing, près de Valenciennes, que les modèles destinés au Vieux Continent sont assemblés depuis la toute première génération sortie en 1999. Et sur le total de sa production, près de 20 % est directement absorbé par l'Hexagone, ce qui en fait son premier marché malgré un environnement ultra-concurrentiel dans lequel évoluent des stars comme la Renault Clio et la Peugeot 208. En ajoutant les autres usines, c'est au total plus de 3,6 millions de Yaris qui ont été produites en 21 ans et quatre générations.

Ce qui faisait la force des deux premières générations, c'était un excellent rapport habitabilité/encombrement dopé par une banquette arrière coulissante permettant de jongler entre confort des passagers arrière et volume de coffre. Cependant, la troisième génération arrivée en 2011 abandonne cet équipement mais a toutes les bonnes raisons pour le faire : c'est incompatible avec la batterie de… la toute nouvelle version hybride !

D'accord, la Honda Jazz lui a grillé la politesse de quelques mois en étant la première polyvalente hybride en 2010 mais abandonnera la motorisation essence/électrique pour l'Europe dès la génération suivante. La Yaris transforme ainsi l'essai en étant la seule proposition hybride du segment pendant de nombreuses années, jusqu'à aujourd'hui, où la Jazz fait son retour et Renault s'y met enfin avec la Clio E-Tech.

Est-ce qu'avec une telle concurrence, la Toyota Yaris maintenant dans sa cinquième génération continuera de faire autant partie du paysage automobile français ? Il faudra attendre pour le savoir et, pour patienter, nous avons fait la genèse du modèle.

Toyota Yaris 1 (XP10, 1999-2005)

Remplaçante de la Starlet

Banquette arrière coulissante

Version familiale Yaris Verso

1.0 VVT-i 68 ch, 1.3 VVT-i 86 ch, 1.4 D-4D de 75 ch

Version sportive TS 1.5 VVT-i 105 ch

Toyota Yaris 2 (XP90, 2005-2011)

Nouveau 3 cylindres 1.0 VVT-i de 69 ch

1.3 VVT-i de 86 ch et 1.4 D-4D de 90 ch

Version sportive TS 1.8 VVT-i de 132 ch

Toyota Yaris 3 (XP130, 2011-2020)

Moteur hybride de 100 ch

Nouveaux 1.3 VVT-i de 100 ch et 1.5 VVT-i de 110 ch

Deux restylages (2014 et 2017)

1.0 VVT-i de 69 ch et 1.4 D-4D de 90 ch

Version GRMN 1.8 à compresseur de 212 ch

Toyota Yaris 4 (XP210, à partir de 2020)