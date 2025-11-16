Twing Raid : la traversée du Maroc en Twingo

Elle était entrée dans l’imaginaire collectif comme une citadine espiègle, colorée et bon marché. Trente ans après ses débuts, la Renault Twingo s’ébroue entre pistes chaotiques et dunes sablonneuses du Maroc.

Le Twing Raid est devenu en trois ans l’un des plus importants rallyes solidaires du pays. En 2026, (24 février - 5 mars) l’événement prévoit d’accueillir 450 équipages, venus parcourir 3 750 km en 10 jours, de San Sébastien à Marrakech.

À rebours de l’image élitiste du rallye-raid, l’événement entend rendre l’aventure automobile accessible à tous. « Il était temps de donner à cette icône des années 1990 son propre raid », explique son fondateur, Jeoffrey Decoupigny, qui revendique un rallye sans classement, où l’on voyage autant pour l’entraide que pour le plaisir.

Décor grandiose et exigeant

Du nord de l’Espagne à Marrakech, les équipages traversent les montagnes de l’Atlas, plateaux désertiques, villages berbères et oasis. Entre tempêtes de sable, pistes chaotiques, bivouacs improvisés… Les témoignages abondent sur la capacité de la Twingo à affronter des terrains apparemment au-delà de ses prétentions d’origine.

Clément et Mélanie Viet racontent une traversée plus rude qu’attendue. « La nuit, le sable piquait, ça fouettait », témoignent-ils dans la Dépêche du Midi. Et de vanter les mérites de leur Twingo. Aucune panne mécanique à déplorer tout au long du raid. « On n’a pas crevé une seule fois » confie Clément. La Twingo, conçue pour la ville, devient un outil de dépassement de soi.

De leur côté, Maxime et Jonas, duo père – fils, décrivent l’espace fantastique d’un bivouac « à 1 200 mètres, face aux cimes enneigées de l’Atlas ». Mais surtout « la fierté pour un père de vivre ça avec son fils ».

Solidarité et proximité

Le Twing Raid ne se limite pas à l’exploration. L’événement s’est construit dès le départ comme un raid humanitaire. Chaque équipage apporte des fournitures scolaires, des jouets ou des denrées destinées aux écoles et villages isolés du Maroc. En 2025, l’ensemble des participants aurait transporté 3 tonnes de fournitures diverses. « On voulait aider à notre niveau », confient deux boulangers normands partis avec leurs amis et deux Twingo remises à neuf pour l’occasion.

Derrière la quête d’aventure, l’événement se structure autour d’un engagement humain et humanitaire. « Plus qu’une compétition, c’est une aventure humaine où chacun trouve sa place », insiste Jeoffrey Decoupigny.

Une croissance fulgurante

Dès sa première édition en 2024 (125 équipages), le format séduit. Le principe est simple : courir à bord d’une voiture populaire, robuste, légère et, surtout, bon marché. L’organisation estime à 6 990 € le budget nécessaire par équipage (2 personnes). Cela inclut l’inscription (à partir de 2 990 € selon la formule), la préparation de la Twingo, le carburant, l’assurance, les dons. Cette accessibilité explique en partie la montée en puissance du projet, dont la participation est multipliée par quatre en trois ans.

Devenir une référence

Le succès du Twing Raid pousse désormais ses organisateurs à envisager de nouveaux formats et destinations. Après le déploiement du Blue Rally sur les routes, l’exploration solidaire du Maroc, le projet du Wadi Trek, en Jordanie, est déjà sur les rails. Avec l’objectif pour ses organisateurs de devenir une référence internationale des rallyes-raids accessibles et solidaires.

Informations et inscriptions : https://twing-raid.com