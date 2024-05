Un comparo qui donne Dacia gagnant et un Symbioz qui montre les dents (l'actu de la semaine en photo

Dans ce rendez-vous, à découvrir chaque week-end, nous vous proposons un replay, celui de la semaine automobile écoulée. Les essais importants, les infos essentielles, celles qui le sont moins mais qui par leur pertinence ont leur place ici : c'est le menu hebdomadaire destiné à ceux qui sont assidus et souhaitent relire le meilleur, comme à ceux qui n'ont pas le temps de dévorer l'actu auto tout au long de la semaine et qui, de cette manière ne rateront plus rien.

Duster VS 2008 : la victoire du raisonnable

1860 km entre Malaga et Paris. Une distance en principe suffisante pour évaluer les qualités et les défauts de deux autos. Cette distance, Alan Froli l'a couverte avec le nouveau Dacia Duster et le Peugeot 2008. Comparer une Dacia et une Peugeot ? L'idée semblait incongrue il y a quelques années, mais elle ne l'est plus du tout. À tel point que si l'essayeur note un meilleur raffinement du côté du Lion, il donne la victoire au franco roumain, et pas seulement à cause d'un budget allégé. Performance et habitabilité sont également à la hauteur.

Le bon plan hybride, c'est maintenant

Neufs, ils coûtent une blinde, ce qui peut rebuter les amateurs de PHEV. Mais qu'en est-il de leurs versions d'occasion ? C'est ce que Manuel Cailliot s'en est allé voir de plus près. Et le résultat de ses investigations constitue une excellente surprise pour ceux qui souhaitent s'offrir ce genre d'équipage sans avoir les moyens de dépenser 7 000 euros (en moyenne) de plus que le même modèle entièrement thermique. Car, étant donné leur décote au bout de quelques petites années, le surcoût est absorbé, ou presque. Volkswagen 8 GTE, Peugeot 3008 PHEV 225 ch ou Cupra Formentor deviennent pratiquement aussi abordables que leurs compères sans batterie.

Renault Symbioz, le chaînon manquant ?

Le Renault Captur c'est bien, mais lorsqu'on a besoin d'un peu plus de coffre, ça se complique. Du moins si on veut rester fidèle à Renault et au thermique. Le nouveau Scenic ou la Megane e-tech ? Ils sont entièrement électriques. L'Austral ? Il est bien plus cher. Alors le losange a une solution. Il va rallonger son Captur de 18 cm et le tour sera joué. Comme l'explique Alexandre Bataille, il s'agit bien là du descendant de l'ancien Scenic bel et bien thermique, même si ce Symbioz, c'est le nom de ce Captur break dispose de la version hybride de 145 ch, la seule proposée lors du lancement de l'engin, à la rentrée prochaine. Les autres motorisations suivront;

L'entretien de la voiture ? Pour quoi faire ?

Les Français négligent l'entretien de leur auto. C’est du moins ce qui ressort d'une étude de Mondial Assistance qui reçoit un appel d'automobiliste en panne toutes les 9 secondes. Selon le leader planétaire de l'assistance, quatre Français sur cinq « ne font pas entretenir leur véhicule de manière préventive et attendent qu'un problème survienne avant de le faire réparer. » C'est beaucoup, Ils sont également 33% à attendre qu'un voyant s'allume pour aller voir leur garagiste. Une négligence évidemment source de pannes. Pourtant, comment faire autrement, comment entretenir son auto de manière préventive, hormis les vidanges et changement de consommables habituels ? Et comme le fait remarquer un internaute dans les commentaires, faut-il aller voir un professionnel et lui demander " vous pourriez regarder si mon voyant va s'allumer? ".

