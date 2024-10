Un Mondial de l'auto en approche et des nouveautés qui se dévoilent par avance

L'Alpine A390, du moins le concept car qui la préfigure sera dévoilée au Mondial.

Dacia Bigster : le grand SUV n'a pas droit à 7 places

La famille franco roumaine s'agrandit. Sur une base de Dacia Duster, le Bigster s'annonce. Et comme son nom l'indique, il devient le plus grand modèle de la marque avec 4,57m, soit 23 cm de plus que son petit frère. De quoi loger des strapontins dans l'immense coffre de 667 dm3. Mais le Bigster n'aura pas droit à une version 7 places. Pourquoi une telle injustice ? Pour ne pas couper l'herbe sous les pneus du Jogger, autre modèle Dacia qui dispose quant à lui d'une troisième rangée. À la place, les passagers ont droit à un espace royal, une meilleure insonorisation et un environnement plus technologique.

Découvrez en détail le nouveau Dacia Bigster

Tout arrive, même un SUV familial chez Alpine

Non ce n'est pas un SUV. Du moins selon la direction d'Alpine. Pour le constructeur, il s'agit d'un "sport fastback". Soit, même s'il ressemble terriblement à un SUV coupé du haut de ses grandes roues et du long de ses 4,60m. Mais cet A390 présenté dès le 15 octobre au Mondial de l'automobile n'est qu'un concept car, même si la version définitive risque d'être très proche, quelques fioritures en moins. Cette nouvelle Alpine sera en compagnie de l'autre nouveauté de Dieppe : l'A290.

Découvrez en détail l'Alpine A390

Mondial de l'auto ou Mondial de Renault ?

R5, R4, Twingo e-tech et concept cars Emblème : avec quatre exclusivités mondiales, le stand Renault du Mondial de l'auto devrait aimanter les visiteurs. Le losange a visiblement misé sur le salon parisien pour dévoiler ses nouveautés, mais en restant fidèle à son habitude prise depuis quelque temps : montrer des autos bien avant leur lancement. Et si la R5 est (enfin) sur les routes, la R4 et la Twingo électrique ne sont pas pour tout de suite. Quant aux deux autres marques du groupe, Alpine et Dacia, elles non plus n'arrivent pas les mains vides.

Carlos Tavares, un futur retraité au salon

Lui non plus ne devrait pas rater le raout parisien de la semaine. Carlos Tavares sera évidemment présent au Mondial de l'auto, ne serait-ce que pour accueillir Emmanuel Macron lors de son inauguration. Et ce sera son dernier salon en tant que patron de Stellantiis, puisque c'est désormais officiel : il va prendre sa retraite début 2026. D'ici là, et en attendant de retrouver sa ferme et sa vigne portugaise, le boss a du pain sur la planche, et un groupe à redresser puisque Stellantis est un peu à la peine ces temps-ci.

Découvrez tous les changements à la direction de Stellantis