Un nouveau gros SUV Volkswagen au design surprenant, mais pas pour nous

Nommé « Terramont Pro » en Chine et « Atlas » aux Etats-Unis, ce nouveau SUV Volkswagen est plus gros qu’un BMW XM et pourra accueillir sept occupants. Son design tranche avec celui des récentes nouveautés du constructeur allemand, au moins pour sa face avant.

Chez nous, Volkswagen vient de lancer son Tiguan de troisième génération. Dans quelques jours, le constructeur allemand lèvera aussi le voile sur le Tayron qui a vocation à se positionner au-dessus du Tiguan (tout en remplaçant l’ancien Tiguan Allspace). Ce Tayron européen sera le frère quasi-jumeau du Tayron L chinois et du futur Tiguan américain.

Vous nous suivez toujours ? Attention, ça se complique encore. L’administration chinoise vient de dévoiler le Terramont Pro qui aura doit lui aussi bientôt à une version américaine, renommée « Atlas ». Ce nouveau Terramont Pro affiche un style assez loin de celui du récent Tiguan (ou du Tayron) et des dimensions assez monstrueuses : il mesure 5,16 mètres de long, c’est-à-dire plus qu’un BMW XM ou un Lotus Eletre. Ce sera très probablement le plus gros modèle du groupe Volkswagen à se baser sur l’architecture MQB Evo qu’on trouve notamment sur les récentes Volkswagen Passat et autres Skoda Kodiaq.

Pas pour l’Europe

Ce nouveau Terramont Pro chinois et le futur Atlas américain n’ont pas vocation à venir sur le marché européen. Chez nous, c’est donc le Touareg qui continuera à occuper le segment des gros SUV au catalogue Volkswagen, avec ses 4,88 mètres de long et ses motorisations hybrides rechargeables.