Une Américaine qui se compare à sa cousine allemande et une Française qui se rassure

Votre voiture de l'année, c'est elle

Vous l'avez décidé : l'auto qui mérite le plus le titre de voiture de l'année 2025, c'est la Renault 5. Et pas que d'une courte tête. Nous vous avons demandé de voter et vous ne vous êtes pas fait prier : à 51% vous avez élu la citadine nostalgico électrique française. Elle devance très très largement la deuxième, une Française elle aussi, la Citroën ë-C3 - C3 qui pointe à 15% des suffrages. Chauvins les lecteurs de Caradisiac ? Pensez-vous.

Retrouvez tous les résultats du sondage.

Le Ford Explorer et la Volkswagen ID4, c'est (presque) kif-kif

Visuellement, tous les distingue, mais sous leur carrosserie différente, tout se ressemble. Un comparatif pour rien ? Pas tout à fait. Olivier Pagès les a auscultés l'une et l'autre et il a donné l'avantage au Ford Explorer plutôt qu’à la Volkswagen ID4. Un zest de fun en plus, principalement dans l'habitacle, un poil de dynamisme supplémentaire et, surtout, une garantie de cinq ans plutôt que deux, offre l'avantage à l'Américaine.

Retrouvez en détail ce comparatif.

Un tuto pour changer une roue qui change la vie

Malgré son gilet jaune, Julien Bertaux ne vous promet pas un dépannage express au bord de la route. En revanche, en trois minutes, il vous distille de précieux conseils pour changer une roue. Évidemment, si vous crevez, vous prendrez peut-être un peu plus de temps pour réaliser l'opération. Mais si vous y parvenez en dessous de 10 secondes, contactez une écurie de F1, vous verrez du pays.

Retrouvez tous les détails de ce tuto pour mieux changer sa roue.

Le bonus est à la baisse et le moral des constructeurs aussi

Rien n'y fait, pas même la parole gouvernementale qui affirme vouloir soutenir la filière auto. Le bonus écologique, censé booster la vente de voitures électriques va être ratiboisé de moitié dès la parution du décret au JO dans les prochains jours. Au menu : une prime qui s'échelonne entre 4 000 et 2 000 euros selon les revenus. Toutefois, une tolérance est accordée aux anciennes conditions, pour les commandes signées avant la parution du décret et livrées avant la fin du mois de février. Maigre consolation.

Retrouvez les détails du bonus 2025