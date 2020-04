Ventes de voitures électriques: l'Europe double la Chine!

Décidément, la crise du Coronavirus bouscule bien des certitudes. Alors que la Chine était le principal moteur de croissance du marché de la voiture électrique ces dernières années, elle a été doublée par l’Europe au premier trimestre.

Une étude du cabinet PwC montre en effet que les marchés français, allemand, anglais, italien et espagnol ont écoulé 79 300 véhicules électriques durant les trois premiers mois de l’année, dépassant ainsi pour la première fois la Chine où n’ont été vendues « que » 77 256 voitures électriques sur la période.

Certes, l’Europe dépasse ici un concurrent alors fortement affaibli par la crise sanitaire et ses conséquences, et il y a fort à parier que le confinement qui frappe actuellement le Vieux Continent permette à la Chine, où la crise se résorbe progressivement, de reprendre les devants entre les mois d’avril et de juin.

« Le gouvernement chinois introduit à nouveau des incitations pour les véhicules électriques - à la fois des subventions et des allégements fiscaux - et la Chine a également de fortes capacités de production. Nous pensons donc que la Chine sera à nouveau en tête des enregistrements plus tard cette année », commente d’ailleurs un dirigeant de PwC

Pour autant, ces chiffres européens ont de quoi surprendre - en bien ! - dans la mesure où ils traduisent rien moins qu’un doublement des ventes de véhicules électriques par rapport au premier trimestre 2019 (quand celles de la Chine chutaient de plus de 50 %).

Selon les données les plus récentes de l’Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA), les ventes de modèles électrifiés progressent nettement plus que celles des modèles à motorisation thermique pure : au quatrième trimestre 2019, les modèles électriques ont vu leurs ventes progresser de 76,5% (et +86,5% pour les hybrides rechargeables, au passage).

Dans le même temps, les modèles à essence ne progressaient que de 11,9% et les diesels perdaient 3,7%. C’est donc le signe que les choses changent et que les mentalités évoluent rapidement sur le Vieux continent, à la faveur d’une offre qui ne cesse de s'élargir.

En Europe, c’est la Renault Zoé qui domine le marché, devant les Peugeot 208 et Volkswagen e-Golf. Et de nombreuses nouveautés sont attendues dans les mois à venir, de la Dacia Spring à la Ford Mustang Mach-E en passant par les Tesla Model Y et autres Volkswagen ID.4.