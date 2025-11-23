Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Peugeot 204

Route de nuit

Voici 60 ans, Peugeot opérait une révolution de velours avec sa 204

Stéphane Schlesinger

D’apparence conservatrice, la Peugeot 204 est pourtant hi-tech pour son époque, avec ses roues avant motrices et sa suspension à quatre roues entièrement indépendantes. Sans elle, la firme de Sochaux n’aurait jamais pu devenir un grand généraliste

Voici 60 ans, Peugeot opérait une révolution de velours avec sa 204

On a un peu oublié la 204, qui a été la seule Peugeot de route révolutionnaire. Un adjectif que l’on attribue plutôt à Citroën, et pourtant ! La sochalienne se signale par une somme de technologies avancées assez invraisemblable, sans en avoir l’air. Elle apparaît en avril 1965 sur un marché français où les petites familiales nationales sont soit sous-motorisées (Citroën Ami 6) soit techniquement banales, voire archaïques (Simca 1300, Renault 8).

Les étrangères, en revanche, apportent des idées neuves, telles l’Autobianchi Primula, une traction à moteur transversal et hayon arrière, et surtout l’Austin 1100, elle aussi à moteur transversal mais dotée de quatre roues indépendantes. Cette dernière, apparue en 1962, hérite de l’architecture de la Mini, qui a impressionné les dirigeants de Peugeot. Ceux-ci ont compris non seulement l’importance à venir de son segment de marché, gonflé par une classe moyenne en pleine expansion, mais aussi la pertinence de la transmission aux roues avant, du moins sur des autos pas très puissantes.

Jours tranquilles à côté de la Peugeot 204 en 1965. Cet exemplaire dispose encore de l'écusson de calandre.
Alors, le constructeur casse sa tirelire et change tout. Déjà, le moteur. La 204 reçoit un bloc conçu depuis une feuille blanche. Tout en alliage et doté d’un arbre à cames en tête, il paraît ultramoderne, surtout face au vieux bloc culbuté de la 403. Codé XK, cet 1,1 l développe 53 ch, de quoi emmener la petite berline à 138 km/h, ce qui est très convenable alors. Dans le même carter que ce 4-cylindres implanté en travers se trouve la boîte de vitesses, une solution très inspirée de celle des  Mini et Austin 1100…

La grosse avancée de la Peugeot 204, c'est de concilier moteur transversal avant suspension à jambes de force, une solution qui sera adoptée par toutes les tractions.
Ensuite,  Peugeot va plus loin en dotant la 204 de jambes McPherson, une première sur une traction ! Cette idée, tout le monde va la copier, à commencer par Fiat sur sa 128. La française a aussi droit à des roues arrière indépendantes, là encore de l’inédit chez son constructeur, qui sortira encore de ses habitudes en équipant la 204 d’une structure monocoque à zones de déformation programmée. Là encore, en 1965, c’est inédit à ce niveau de gamme.

La Cadillac Jacqueline, créée en 1961 en l'honneur de Jacky Kennedy, annonce l'avant de la Peugeot 204.
Pour le design, Peugeot s’est adressé à Pininfarina qui a produit un dessin intéressant, même s’il recyclait l’avant de son concept Cadillac Jacqueline de 1961. Paul Bouvot, au bureau de style du lion avait pourtant proposé énormément de croquis, corrigeant d’ailleurs celui de la maison italienne pour le rendre plus aérodynamique.

Les premières Peugeot 204 arborent des feux en amandes, qui seront remplacés par des éléments oblongs fin 1966.
Très confortable, compacte mais plus spacieuse que la 404, et dotée d’un bon rendement, la 204 est bien accueillie par la presse. Cela dit, ses ventes démarrent assez platement, à cause d’un prix un peu élevé et d’un équipement réduit : chez Peugeot, un sou est un sou. Mais la montée en puissance sera rapide. Dès la fin 1965, la 204 se décline en break, puis en 1966, l’équipement s’enrichit alors qu’un coupé et un cabriolet, charmants et dessinés par l’équipe de Bouvot. Et en 1967, la Peugeot innove encore en recevant le plus petit moteur diesel de série au monde, un 1 255 cm3 de 40 ch. Hélas, il se révèlera très peu fiable (oui, pire que le  Puretech !).

En 1966, la Peugeot 204 a droit à des variantes coupé et cabriolet bien craquantes (elles le resteront, mais à cause de la rouille...).
Par la suite, la 204 va moins évoluer, ce qui ne l’empêchera pas de devenir la voiture la plus vendue en France en 1969, 1970 et 1971. Ce, alors que la concurrence a vivement réagi, Simca 1100 en tête ! La sochalienne quitte la scène en 1976, produite à 1 604 296 exemplaires. C’est estimable mais pas considérable, sauf si l’on se dit que ce chiffre inclut surtout une clientèle nouvelle pour Peugeot, qui a ainsi pu fortement accroître ses ventes totales en s’élargissant vers le bas, ouvrant ainsi la voie à la 104.

La Peugeot 204 dans sa dernière évolution, avec la calandre en plastique noir installée dès la fin 1974.
De plus, de la 204, on a extrait la 304, qui n’en est qu’une variante plus chic, puissante et longue, elle-même débouchant sur la 305, qui utilisera jusqu’en 1982 des moteurs issus de ceux de la 204. Celle-ci a aussi réhabilité les chiffres en 200 chez Peugeot : les 205 206 et 208, de grands succès, lui doivent beaucoup !

