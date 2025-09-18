Voiture avec chauffeur à vie, c’est officiellement fini pour les ex Premier(e)s ministres

Il a suffi de 48 heures à Sébastien Lecornu pour mettre à exécution sa promesse de supprimer les avantages « à vie » dont bénéficient les anciens premiers ministres.

Dans un décret, publié hier au Journal officiel, le nouveau premier ministre redéfini les contours de la mise à disposition de voiture avec chauffeur dont bénéficient les anciens chefs de gouvernements.

Un avantage limité dans le temps

« Le décret limite à dix ans à compter de la cessation des fonctions la période pendant laquelle les Premiers ministres bénéficient d’un véhicule de fonction et d’un conducteur automobile. » Cela à partir du 1er janvier 2026, date d'entrée en vigueur de la mesure.

Le nouveau texte s’appliquera donc aux anciens Premiers ministres ayant quitté leurs fonctions il y a plus de dix ans. Sur les 17 ex-chefs de gouvernements bénéficiaires de ce privilège, quatre sont directement concernés : Manuel Valls (démission le 6 décembre 2016), Jean-Marc Ayrault (31 mars 2014), François Fillon (15 mai 2012) et Dominique de Villepin (17 mai 2007).

En revanche, la mesure ne concerne pas les ex-Premiers ministres ayant un mandat parlementaire, local ou une fonction publique, dotés d’un véhicule de service.

Dispositif de protection revu

Concernant la protection des anciens chefs de gouvernements, une instruction adressée lundi à la direction générale de la police nationale prévoit une refonte du dispositif de protection rapprochée, selon l’AFP. La sécurité policière sera désormais accordée pour « une durée de trois ans à compter de la fin des fonctions », avec possibilité de prolongation sur la base d’une évaluation du risque.

Le texte publié mercredi ne revient en revanche pas sur la possibilité pour les anciens Premiers ministres de disposer, sur demande, d’un « agent pour leur secrétariat particulier. » Cette mise à disposition, est depuis 2019 limitée « à dix ans à compter de la fin de leurs fonctions et au plus tard jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de soixante-sept ans. »

Symbolique et politique

Si l’impact sur les finances publiques reste modeste – les avantages accordés aux dix-sept anciens Premiers ministres représenteraient environ 4,5 millions d’euros par an –, la portée symbolique et politique se veut loin d’être neutre.