La TSI 116 ch est-elle la Volkswagen Golf restylée la plus intéressante de la gamme ?

Avec le moteur 116 ch, la Volkswagen Golf est disponible en trois finitions permanentes. À noter qu’avec le changement de génération, le prix de base chute de 1 510 €

La version de base, à 29 990 €, ne manque de rien, même si elle s’appauvrit face à l’Active d’ancienne génération, qui correspond grosso modo à l’actuelle Life Plus. De série, elle offre tout de même la clim auto monozone, la réplication de smartphone sans fil, les projecteurs à LED, l’aide au stationnement avant/arrière, les jantes en alliage (16 pouces), le frein à main électrique, les ports USB C avant et arrière, le démarrage sans clé, le système audio avec écran digital de 10,4 pouces, l’instrumentation digitale, le rétro intérieur photochromatique, le régulateur de vitesse et, bien sûr les aides à la conduite légales.

Facturée 1 640 € supplémentaires, la Life Plus ajoute la recharge de smartphone par induction, le régulateur de vitesse actif, le GPS avec écran de 12,9 pouces, le combiné d’instruments enrichi Digital Cockpit Pro, la caméra de recul, la commande vocale, les feux et essuie-glaces automatiques, la clim auto à trois zones ou encore l’assistant au changement de voie allié à un détecteur d’angles morts, sans oublier les rétros rabattables électriquement. Cette finition donne aussi accès à la boîte DSG.

Si on ajoute 230 €, on s’offre la série spéciale VW Edition, complétée de la peinture métallisée, de l’alarme, de l’assistant feux de route, des jantes de 17 ou encore de l’accès sans clé.

3 990 € plus chère que la Life Plus, la Style s’enrichit de la conduite semi-autonome Travel Pilot avec maintien dans la voie, de l’alarme, des jantes de 17, de l’accès sans clé, de l’assistant feux de route, du logo Volkswagen éclairé, de l’éclairage d’ambiance, des sièges Confort Sport électriques chauffants et massants en velours, des projecteurs LED Plus.

Le point techno La Golf peut toujours s’équiper de l’amortissement piloté DCC, s’accompagnant d’un sélecteur de modes de conduite. Les projecteurs matriciels à LED sont également disponibles, tout comme le système de stationnement entièrement automatique Park Assist Plus (la voiture se gare en bataille toute seule). Mais ces équipements, en option, ne sont accessibles qu’avec la finition Style.