La TSI 116 ch est-elle la Volkswagen Golf restylée la plus intéressante de la gamme ?

La Volkswagen Golf 116 ch (29 990 €) fait face à une forte opposition, dans la catégorie des compactes d’entrée de gamme, qu’elle domine toutefois commercialement. On pense, chez Stellantis, aux Citroën C4 130 ch (dès 29 050 €), Peugeot 308 Active Pack (29 920 €, 130 ch) et Opel Astra (130 ch, BVA8, 31 150 €), plus rapides. Mais leur 3-cylindres Puretech à courroie n’inspire pas confiance… La Hyundai i30 Creative offre un bel équipement à 28 500 €, mais se contente de 100 ch, tout comme la Kia Ceed, moins équipée à 26 150 €. Surprise, la Seat Leon 1.5 TSI 115 Copa est plus chère que la Golf (30 205 €) mais bien mieux dotée, même si son moteur est de l’ancienne génération. À 29 880 €, on peut se laisser tenter par la Skoda Octavia dotée du même moteur 1.5 TSI EVO2 que la Volkswagen, mais plus spacieuse et richement dotée. Les originaux regarderont du côté de la Mazda 3 un poil plus performante (dès 27 500 € en 2.5 atmo 140 ch). La Volkswagen trace une voie correctement placée.

À retenir : toujours une référence

Que ce soit par son comportement routier, son moteur, son habitabilité, ses équipements et surtout sa consommation, la Golf de base demeure en haut de la catégorie. Son homogénéité fait merveille ! Reste que son prix, s’il n’a pas varié à dotation équivalente, demeure un peu élevé surtout en regard d’une finition, certes très bonne mais qui ne fait plus référence. À l’occasion du restylage, la Golf d’entrée de gamme s’est très bien repositionnée, au point de devenir une des versions les plus recommandables de la gamme. En effet, si on reste strictement rationnel, elle couvre exactement les besoins d’une petite famille tout en se signalant par une très grande économie d’utilisation.

Caradisiac a aimé

La consommation vraiment basse

La douceur du moteur et de la boîte DSG

Le comportement routier excellent

Le confort général

L’équipement plutôt fourni

Le très bon rapport encombrement/habitabilité

La grande homogénéité

Caradisiac n'a pas aimé

La présentation terne

La finition banale/les tissus un peu rêches

Le moteur un peu court et bruyant à haut régime

Le prix pas si attractif (mais pas exagéré)