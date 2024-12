La Volkswagen Golf GTE restylée peut-elle supplanter la Golf GTI ?

Les compactes hybrides rechargeables de puissance équivalentes à la Golf GTE sont rare. On trouve surtout les modèles du même groupe, comme la Cupra Leon VZ PHEV 272, qui démarre à 51 950 €, et dont les prestations techniques sont identiques. On trouve aussi l'Audi A3 dotée du même ensemble hybride. Elle est plus chère, à 55 900 €, et il faut piocher dans les options pour un équipement identique.

Du côté des françaises, pas grand-chose puisque la Peugeot 308 n'est plus disponible en ce moment qu'en PHEV 180 ch. Elle est certes moins chère (45 620 € en version GT aussi bien dotée en équipement) mais largement moins performante et avec une autonomie de 60 km en tout électrique très inférieure. Sa cousine plus premium la DS 4 existe elle en 225 ch, à partir de 46 700 €, mais avec le même problème d'équipement à compléter et d'autonomie électrique réduite.

Reste la premium Mercedes Classe A 250e, de 218 ch seulement et une autonomie de 70 km en moyenne, pour minimum 2 000 e de plus à équipement semblable, et des performances inférieures.

Donc au final, même chère, la Golf GTE se révèle bien placé en rapport prix/équipement/performances, quand on fonctionne en relatif par rapport à la concurrence, et non dans l'absolu.

A retenir : chère et pas GTI, mais cohérente

La Golf GTE n'est pas une GTI, non, et ne pourra prétendre à la supplanter. Elle n'est pas aussi performante ni dynamique, et manque d'un peu d'âme pour cela. Ceci dit, et si l'on fait abstraction d'un tarif très élevé dans l'absolu, mais relativement compétitif en regardant ce que font les autres, elle représente une auto très homogène. Comme souvent une Golf en somme.

Tout de même performante, rassurante, esthétiquement proche d'une GTI, mais aussi sobre et bénéficiant d'une autonomie en 100 % électrique record offerte par sa grosse batterie, elle pourra compter sur un coût d'utilisation particulièrement réduit si vous pouvez recharger à la maison

Alors oui, ça fait mal au... fessier de payer une Golf plus de 50 000 €. Oui, une version hybride rechargeable eHybrid de 204 ch, facturée 4 700 € de moins en finition Style certes un peu moins équipée et au style plus sage, sera tout à fait suffisante. Mais la GTE, si l'on accepte une petite perte de performance et d'émotion, pourra jouer le rôle de GTI "écolo". Et si ça peut donner bonne conscience, pourquoi pas.

En tout cas, objectivement, les progrès sont flagrants par rapport à l'ancienne, ça on ne peut pas lui retirer.

Caradisiac a aimé

L'autonomie en 100 % électrique

La possibilité de recharge rapide

L'équipement très complet

Le dynamisme global

La consommation raisonnable, même batterie vide

Le nouveau système multimédia fluide, plus ergonomique et sans bugs Caradisiac n'a pas aimé Le tarif en hausse de 2 000 € et très élevé dans l'absolu

Le volume de coffre réduit

La direction dure en fin de braquage

La sensation à la pédale de frein

La motricité perfectible, surtout sur le mouillé