La Volkswagen Golf GTE restylée peut-elle supplanter la Golf GTI ?

La Golf GTE 272 est disponible en un unique niveau d'équipement, qui comporte globalement tou ce que l'on peut attendre d'une auto de cette génération, et surtout de ce prix !

Ainsi, en plus des évidents et classiques systèmes de sécurité passive (airbags) et actives (ESP), et des aides à la conduites aujourd'hui répandues (aide au maintien dans la voie, lecture des panneaux, freinage automatique d'urgence, alerte de somnolence, aide au démarrage en côté, feux de route automatique, la Golf GTE dispose aussi de :

- Android Auto et Apple CarPlay

- Climatisation bi-zone

- Digital cockpit configurable

- Ecran 12,9 pouces avec navigation connectée et assistant vocal

- Alarme antivol

- Assistant aux manoeuvres de stationnnement ‘Park Assist Pro’ avec caméra 360°

- Assistant de conduite semi-autonome ‘Travel Assist’

- Caméra de recul ‘Rear View’

- Commande vocale (IDA) avec amplificateur de voix électronique

- Éléments de carrosserie spécifiques ‘GTE’

- Étriers de freins rouges à l’avant et à l’arrière

- Générateur de son à basse vitesse ‘eSound’

- Jantes en alliage 17“ ‘Richmond’

- Liseré bleu dans la calandre et les projecteurs

- Logo VW éclairé à l’avant

- Projecteurs IQ.LIGHT – Matrix LED avec clignotants défilants

- Système de Navigation & Infotainment ‘Discover’ avec écran tactile 12,9”

- Trappe de recharge à l’avant gauche avec prise combo CCS compatible

recharge rapide

- 2 câbles de recharge