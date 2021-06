En bref Compacte électrique

A partir de 37 990 €

Autonomie WLTP : jusqu'à 550 km

L’ID.3 est une compacte inédite de la taille d’une Golf. Elle n’est pas la première voiture 100 % électrique de Volkswagen, mais elle est la première pensée comme telle. Sa présence à notre salon spécial électrique/hybride était inéluctable, tant elle symbolise la nouvelle stratégie de la marque dans ce domaine.

Sous sa carrosserie monovolume et ses lignes arrondies, l’ID.3 optimise l’espace à bord en plaçant le pack de batteries sous le plancher et le moteur sur le train arrière. Durant notre premier essai réalisé cet été, nous avons pu constater que ces promesses de « grand espace » ne sont pas totalement tenues, notamment aux places arrière où la garde au toit souffre du relèvement des banquettes due à la présence des batteries. Côté coffre, comptez 385 litres. Une soute que l’on aurait imaginée plus large et dont le plancher amovible n'est pas fourni de série.

La Volkswagen ID.3 au salon Caradisiac 2021

dailymotion Volkswagen ID.3 : l'offensive Volkswagen - Salon Caradisiac Electrique/hybride 2021

L’ambiance à bord se veut épurée. L’atmosphère résolument techno se traduit par des choix ergonomiques discutables. Par exemple, les ingénieurs ont supprimé les boutons de lève-vitres arrière pour les remplacer par une commande tactile (peu réactive et peu lisible) qu’il faut actionner avant d’utiliser les mêmes commandes qui actionnent les vitres avant. Incompréhensible. L'écran central et les touches sensitives en dessous sont repris à la Golf. Dommage, naviguer dans les menus ou régler la climatisation requiert de l'attention. Quant au petit écran de 5’’ (fixé à la colonne de direction, tout comme le sélecteur de vitesse), il va à l’essentiel. Un peu trop. Il ne propose que trois types d’informations : aides à la conduite, navigation, et vitesse. Pour suivre ses données de consommation, il faudra jongler avec l’écran central. Seul véritable point noir selon nous, la qualité des matériaux vraiment basique avec des plastiques durs présents sur la planche de bord et les contre-portes.

Mécaniquement l’ID.3 laisse le choix entre trois capacités de batteries : 45 kWh pour 330 km d’autonomie, 58 kWh pour 420 km et 77 kWh pour 550 km, selon le cycle d’homologation WLTP. Son moteur situé au niveau du train arrière, propose deux niveaux de puissance : 150 ou 204 ch. A noter, que la vitesse maximale est bridée à 160 km/h. Pour la recharge, l’ID.3 embarque un chargeur 11 kW, de quoi faire le plein en 5 heures sur une Wallbox ou une borne publique. Pour se brancher sur une prise domestique, il faudra d’abord cocher le chargeur idoine sur la liste des options… et patienter plus de 30 heures pour recharger entièrement la batterie.

L’allemande accepte également 100 kW en recharge rapide (80 % de la batterie en 30 minutes) et même 125 kW sur la future version 77 kWh. Lors de notre premier essai en Allemagne, sur routes secondaires (environ 140 km), notre ID.3 a consommé environ 16 kWh/100 km. Un score honorable.

J'aime Je n'aime pas

La commercialisation de l’ID.3 est déjà en cours. Ses tarifs débutent à 37 990 €, bonus de 7 000 € non déduit, ce qui place l’allemande parmi les plus chères du marché.

Tous nos articles sur la Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 : première de cordée





Attendue de longue date, l’ID.3 consent enfin à se laisser approcher. Une arrivée sur le marché imminente qui lancera la véritable offensive de Volkswagen sur le marché de l’électrique. Une prise en main sur ses terres natales avec une version 1st suréquipée et dotée d’une batterie intermédiaire de 58 kWh. Lire notre article.

Exclusif Caradisiac: au volant de la Volkswagen ID.3

Le lancement de l'ID.3 sera la prochaine étape de l'offensive de Volkswagen dans le domaine de la voiture électrique. Greg Kable, du magazine britannique Autocar, a eu l'opportunité de prendre le volant d'un modèle de pré-série à Wolfsburg, siège du groupe VW. Voici ses premières impressions. Lire l'article.

La Volkswagen ID 3 talonne la Golf en Europe

La Volkswagen ID 3 a réussi, à nouveau, à réaliser une belle performance en Europe en fin d'année dernière. Sur le mois de décembre, elle talonne même la Golf au niveau des ventes automobiles. Lire l'article.

Volkswagen ID.3 : une nouvelle ère - Salon de l'auto Caradisiac 2020

C’est sous la forme d’une berline compacte que Volkswagen lance son offensive sur le marché de l’électrique. L’ID.3 est la première voiture de la nouvelle gamme ID, dédiée aux voitures électriques. Trois choix de batteries seront disponibles pour une autonomie maximum de 550 km. La nouvelle ID.3 est présente pour la première fois au salon de l’auto Caradisiac. Lire l'article.

PROSPECTIVE FIABILITE Les premières livraisons de la Volkswagen ID.3 ont eu lieu en septembre 2020, après un retard au lancement dû à la mise au point apparemment compliquée des logiciels de la voiture. Il est encore un peu tôt pour parler fiabilité mais on peut évoquer les premières tendances. Déjà, les premiers modèles ont été livrés avec des équipements en moins par rapport à ce qui était prévu. Ils ont aussi connu de nombreux bugs électroniques. Mais depuis une mise à jour pour passer du système 1.0 au 2.1, cela va beaucoup mieux, même si certains propriétaires ont toujours des bugs. Par ailleurs, la batterie et l'autonomie sont très sensibles à la température extérieure et à l'utilisation du chauffage. Pour le reste, l'ID.3 semble satisfaire ses propriétaires.

Remerciements

Mille fois merci à toute la famille Micheletty qui nous a accueillis dans son cirque situé à Villeneuve-la Garenne, tout près de Paris. Leur professionnalisme et leur disponibilité ont rendu possible l’organisation pour la première fois d’un salon de l’auto dans un cirque ! Coup de chapeau aux artistes !

Partenaire du 1 er salon Caradisiac, l’année dernière, le Groupe Prévost est de nouveau à nos côtés en 2021 pour gérer la logistique d’acheminement des 120 voitures exposées pendant le Salon Caradisiac Electrique/Hybride 2021. Un accompagnement déterminant pour la réussite de l’événement.